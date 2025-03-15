Пиняева заменили из-за дискомфорта в задней поверхности бедра

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал источнику замену нападающего в матче с «Динамо».

Игрок покинул поле на 51‑й минуте.

Почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Сделаем обследование, в матчах за сборную он под вопросом. Надеемся, что всё будет хорошо.

За счёт чего он прибавляет? Он не был запасным игроком в начале сезона. Была конкуренция с Тикнизяном. Играл тот, кто сильнее. Сейчас Сергей играет с вдохновением, обостряет. Его прогресс — совокупность факторов: он, его окружение и работа.