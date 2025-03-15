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Пиняева заменили из-за дискомфорта в задней поверхности бедра

вчера, 22:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал источнику замену нападающего Сергея Пиняева в матче с «Динамо».

Игрок покинул поле на 51‑й минуте.

Почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Сделаем обследование, в матчах за сборную он под вопросом. Надеемся, что всё будет хорошо.

За счёт чего он прибавляет? Он не был запасным игроком в начале сезона. Была конкуренция с Тикнизяном. Играл тот, кто сильнее. Сейчас Сергей играет с вдохновением, обостряет. Его прогресс — совокупность факторов: он, его окружение и работа.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:02, ред.
А нефиг мяч передерживать и водиться заместо перспективных передач, задняя поверхность бедра устала от такой бессмысленности. Ещё чу-чуть такой безнадеги и бедро потянет куда нибудь в Самару. И причёску милированую
Гость
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