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«Спартак» вылетел в Саранск

02 октября 2015, 18:43
МордовияЛоготип футбольный клуб Мордовия (Саранск)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

 Рабочий день «Спартака» начался в полдень, когда футболисты собрались на подмосковной базе в Тарасовке. Вскоре главный тренер команды Дмитрий Аленичев пригласил своих подопечных на урок теории, за которым последовало часовое практическое предыгровое занятие.

А в 16:30 «красно-белые» отправились в аэропорт, откуда спустя полтора часа вылетели в Саранск. В составе команды — 18 игроков: Артём Ребров, Антон Митрюшкин, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Владимир Гранат, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, братья Комбаровы, Ромуло, Роман Широков, Ивелин Попов, Арас Озбилиз, Зелимхан Бакаев, Александр Зотов, Квинси Промес, Юра Мовсисян, Александр Козлов.

В Москве остались Джано, Денис Глушаков и Зе Луиш, который выбыл из строя на месяц из-за травмы задней поверхности бедра.

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Все комментарии
richi
richi ответ romarez (раскрыть)
04 октября 2015 в 08:40
И что случится? Или дисква была не справедливой?
pashacskavagner
pashacskavagner ответ krokodail (раскрыть)
03 октября 2015 в 13:47
Только хотел написать))
krokodail
krokodail
03 октября 2015 в 12:07, ред.
Когда уже увидим заголовок-"Спартак вылетел в ПерДив"???
Лепрекон
Лепрекон ответ spartak kursk (раскрыть)
03 октября 2015 в 11:04
уже сняли победу с производства .Выпускалась в 1946—1958 годах. Заводской индекс модели — М-20. На Горьковском автомобильном заводе!
spartak kursk
spartak kursk
03 октября 2015 в 09:01
Победы Спартаку!!
kuban_87
kuban_87
03 октября 2015 в 08:11
саранча сьест спартак)) реброву нужно уже штанги не целовать а........
Санчо Панса
Санчо Панса
03 октября 2015 в 07:47
И никто не обещает легкой прогулки красно-белым в столице Мордовии! Игра будет очень упорной) Саранский клуб ничем не хуже в этом сезоне, чем та же Кубань, которая недавно по делу разгромила Спартак.
AlexKane
AlexKane
03 октября 2015 в 07:36
Вот оно знаменитое дерби Сарань - Спартак
Kooks
Kooks ответ LAKZ (раскрыть)
03 октября 2015 в 05:07
о да! Витек приколный чел. Надеюсь он там будет
Летов
Летов ответ REDWHITE_ (раскрыть)
03 октября 2015 в 02:41
не,7:5 будет
KAFA2525
KAFA2525 ответ Супервайзер (раскрыть)
02 октября 2015 в 23:23
Ты что пиндос или азият ?? По русски ни бум-бум…
Гуливер
Гуливер
02 октября 2015 в 23:10
снова вылетел
exstln
exstln
02 октября 2015 в 22:50, ред.
Как-бы в Саранске со Спартаком не случился обасранск
нoГГано
нoГГано
02 октября 2015 в 22:32
Туда ему и дорога
vvv246
vvv246
02 октября 2015 в 22:03
Ладно хоть в Саранск, а то можно было подумать, что в ФНЛ вылетел.
Сп62
Сп62 ответ -Полбу Хуембей- (комментарий удален) (раскрыть)
02 октября 2015 в 21:59
А ещё лучше, чтоб у соседа корова сдохла. Тебе сразу стало бы легче.
kikule
kikule ответ -Полбу Хуембей- (комментарий удален) (раскрыть)
02 октября 2015 в 21:46
уже скоро )))
kikule
kikule
02 октября 2015 в 21:45
а где новость:-спартак рад ничье ближайших конкуретов ,Крыльев и Урала! ?
Rruma
Rruma
02 октября 2015 в 21:28
Надо менять гл. тренера.
Пластун
Пластун
02 октября 2015 в 21:27
Вылетел? Ну и туда ему дорога.
orech
orech
02 октября 2015 в 21:06
удачи!
Лепрекон
Лепрекон
02 октября 2015 в 20:59
Честно говоря, у Мордовии есть шанс выиграть у Спартака.Так как выиграла Кубань!Все будет зависеть от настроя Мордовии и Спартака.Пусть победит судья!!!
Супервайзер
Супервайзер
02 октября 2015 в 20:43
Удачи Спартаку! Против таких команд, как мордва играть всем тяжело, кто стоит выше по классу. Но обязаны выигрывать. Только так проверяется боевой дух команды.
Супервайзер
Супервайзер ответ KAFA2525 (раскрыть)
02 октября 2015 в 20:40
Зачем же ты про своих? здесь ветка о Спартаке.
Валерий Васильевич
Валерий Васильевич
02 октября 2015 в 20:35
Господину Саматову пора на выход : слишком много травм у игроков. Тренер по физподгодовке работает на двойку.
REDWHITE_
REDWHITE_ ответ andreika20133 (комментарий удален) (раскрыть)
02 октября 2015 в 20:27
Это уже очень старая шутка, придуманная мной, лет 7-8 назад.
REDWHITE_
REDWHITE_
02 октября 2015 в 20:26
Удачи и победы Спартаку.
Тут без вариантов, выиграет 2-0
SanitarForest
SanitarForest
02 октября 2015 в 20:20
две абсолютно равные команды...
vashinin
vashinin
02 октября 2015 в 20:20
Вперед, Спартак!
LAKZ
LAKZ
02 октября 2015 в 20:19
сразу вспоминаю того пьяного свистуна на трибунах саранского стадиона
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