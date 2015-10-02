«Спартак» вылетел в Саранск

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02 октября 2015, 18:43

Рабочий день «Спартака» начался в полдень, когда футболисты собрались на подмосковной базе в Тарасовке. Вскоре главный тренер команды пригласил своих подопечных на урок теории, за которым последовало часовое практическое предыгровое занятие.

А в 16:30 «красно-белые» отправились в аэропорт, откуда спустя полтора часа вылетели в Саранск. В составе команды — 18 игроков: Артём Ребров, Антон Митрюшкин, Сергей Паршивлюк, Евгений Макеев, Владимир Гранат, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, братья Комбаровы, Ромуло, Роман Широков, Ивелин Попов, Арас Озбилиз, Зелимхан Бакаев, Александр Зотов, Квинси Промес, Юра Мовсисян, Александр Козлов.

В Москве остались Джано, Денис Глушаков и Зе Луиш, который выбыл из строя на месяц из-за травмы задней поверхности бедра.