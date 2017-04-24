Моуриньо: «Все в МЮ очень расстроены из-за травм Рохо и Ибрагимовича»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после победы над «Бернли» (2:0) выразил сожаление из-за тяжелых травм Маркоса Рохо и Златана Ибрагимовича.

«Все очень расстроены из-за этих травм. Мы думали о ребятах, они должны быть сильными. К сожалению, не они первые, не они последние. Их ждет операция, но я не хочу слишком много об этом говорить, потому что это личная жизнь футболистов.

Я очень рад, что мы обыграли „Бернли“. У них дома всегда непросто играть, а еще труднее контролировать ход матча, но нам это удалось. Мы прочитали игру „Бернли“ и нейтрализовали их сильные стороны. Думаю, это отличный результат, который МЮ заслужил».