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Моуриньо: «Все в МЮ очень расстроены из-за травм Рохо и Ибрагимовича»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Рохо Маркос, Ибрагимович Златан, Моуриньо Жозе
Сегодня, 12:13 | Источник: Squawka.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после победы над «Бернли» (2:0) выразил сожаление из-за тяжелых травм Маркоса Рохо и Златана Ибрагимовича.

«Все очень расстроены из-за этих травм. Мы думали о ребятах, они должны быть сильными. К сожалению, не они первые, не они последние. Их ждет операция, но я не хочу слишком много об этом говорить, потому что это личная жизнь футболистов.

Я очень рад, что мы обыграли „Бернли“. У них дома всегда непросто играть, а еще труднее контролировать ход матча, но нам это удалось. Мы прочитали игру „Бернли“ и нейтрализовали их сильные стороны. Думаю, это отличный результат, который МЮ заслужил».

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