Кто сыграет в финале Кубка Конфедераций?

Полуфиналы Кубка Конфедераций станут сражением Европы против Латинской Америки, и «Соккер.ру» сравнивает сильные и слабые стороны лучших команд российского турнира.

Первый полуфинал

21:00, 28 июня, среда, Португалия – Чили

Почему Португалия?

- Криштиану Роналду – у нападающего жгучее желание сфотографироваться с еще одним кубком, и достаточно сил - забил два мяча и отдал хитрейшую голевую передачу;

- наличие в основе опытных людей – Бруну Алвеш, Пепе, Куарежма, Элизеу, Фонте, Роналду, Моутиньо и Нани больше тридцати лет, у Чили – тоже опытная команда, не будет преимущества по уверенности и сыгранности;

- мотивированная португальская молодежь – Андре Силва, Желсон, Бернарду Силва, Геррейру и Андре Гомеш могут создать проблемы любому сопернику, и по полуфиналу, и в финале, если там окажутся;

- агрессивная манера – португальцы, если у них пошла игра, в России действуют на атаку, хотя на Евро-2016 работали прагматично. Но Кубок Конфедераций – турнир-праздник, на голы и моменты не скупятся;

- Фернанду Сантуш – очень сильный тренер, который прекрасно знает возможности своей команды, не переоценивает ее, комбинирует возрастных и молодых, здорово использует технику своих ветеранов Нани, Роналду и Куарежмы;

- преимущество над сборной Чили по техничности действий, португальцы и физически крепкие, и финтить умеют, что доказали еще против мексиканцев.

Почему Чили?

- настоящие бойцы, невероятная мотивация, сборная Чили серьезно относится к Кубку Конфедераций, и продемонстрирует свой настрой против чемпионов Европы;

- у чилийцев в составе не очень много игроков экстра-класса – Алексис и Видаль, но добротных мастеров не меньше, чем у команды Португалии, где хватает ветеранов и ребят, которые пока не окрепли и не всегда играют ровно;

- тактически после Бьелсы и Сампаоли сборная Чили – крутые перцы в плане построений. С ними очень сложно играть в официальных матчах, что и доказала ничья сборной Германии, Лев не справился и не победил Пицци, который может доверять своим ребятам;

- у команды Португалии проблемы против резких соперников, а чилийцы – сборная скоростная, хорошо двигаются линиями, всегда могут положиться на проход Санчеса, которому будет приятно сразиться со сборной Роналду;

- команда Чили – самый возрастной участник турнира, тут есть и минус – могут устать или уступить в скорости, но при этом опыта им не занимать;

- Чили не боится фаворитов – дважды обыграли Аргентину Месси в финалах Кубков Америки, не прочь добавить в коллекцию поверженных чемпионов Криштиану Роналду.

Прогноз «Соккер.ру»: Роналду пройдет в финал, хотя матч не обязательно получится зрелищным – в полуфинале у чилийцев будет соблазн подсушить игру, а португальцы вспомнят Евро-2016. В группах важно было количество забитых мячей, в полуфинале главное – не проиграть.

Второй полуфинал

21:00, 29 июня, четверг. Германия – Мексика

Почему Мексика?

- как и сборная Чили, команда Мексики – возрастная и по-спортивному злая, а короткая молитва Чичарито перед матчем с Россией напоминает, как серьезно латиноамериканцы относятся к футболу – буквально молят о победах и готовы ради них на самопожертвование;

- хотя против России мексиканцы сыграли средне, заметно, что эта команда вообще не боится ни одной линии обороны, которую встречает, а в защите Германии проколы были в каждом матче;

- вратари Германии на Кубке Конфедераций убеждают травмированного женатика Нойера, что Лено и тер Штеген – резервисты, а не соперники. Оба принимали странные решения, мексиканцы могут воспользоваться ляпом немецкого вратаря;

- Очоа, поддержавший коллегу Акинфеева, на Кубке Конфедераций играет с вдохновением, и по ЧМ-14 в Бразилии помним, как сложно пробить этого парня, если поймает кураж;

- наставник мексиканцев Осорио показал себя грамотным специалистом, который меняет Мексику под каждого соперника. Не всегда получается, но немцы – несыгранная команда, так что шанс зацепиться за гол будет;

- невзирая на отсутствие жестких связей в центре поля и при выходе в атаку – Вела и Хонатан дос Сантос не отличаются умением работать строго, мексиканцы умеют мощно атаковать, а немцев неистовая атака пока не проверяла;

- кроме людей, которые уже играют в Европе, в составе Мексики есть ребята, для которых Кубок Конфедераций – шанс показать себя для скаутов. Будут стараться, тем более, играют не против основы сборной Германии.

Почему Германия?

- молодые, энергичные, маневренные – самоуверенный проект и эксперимент Лева не идеален тактически, но в целом работает, Германия одерживает победы и чилийцам не проиграла;

- кроме сил, есть вопрос мотивации. Мексика – команда с характером, но встретит Германию, где каждый на поле проходит кастинг в основную заявку на ЧМ-18 – самый серьезный кастинг турнира;

- наличие у немцев вариантов, на любой позиции по два-три исполнителя – Осорио будет сложнее готовиться к матчу, чем в случае со сборной России;

- у мексиканцев проблемы с обороной – Сальседо и Диего Рейес получили травмы в последних матчах, а это важные люди, по левому краю немцы могут создать не один момент в полуфинале;

- кроме кадров, есть также разные варианты по тактике – Германия может сыграть так, как будет максимально неудобно для мексиканцев;

- Лев работает не идеально, но он одержал сегодня сотую победу в качестве наставника сборной Германии в 150 матче, Йоахим – самый успешный наставник Бундестим по проценту побед, если добьется успеха в России через год – станет рекордсменом еще и по количеству матчей, осталось немного;

- сборная России. Забавный аргумент в пользу немцев против Мексики. На ЧМ-2010 россияне не попали из-за словенцев, а те взяли и вылетели от Англии – первого соперника, которого прошли немцы в плей-офф. Через два года на Евро-2012 сборная Адвоката уже сама пустила вперед Грецию – снова немцы выбили бывшего оппонента россиян.

На ЧМ-14, как помните, Россия пропустила в плей-офф команду Алжира – еще одного первого соперника немцев. В результате Лев стал чемпионом мира. И на Евро-2016 сыграл первый матч плей-офф против Словакии – бывшего соперника России. Те, кому россияне проигрывают, становятся первым соперником Германии в плей-офф крупных турниров. И пока никто немцев не обыгрывал.

Прогноз «Соккер.ру»: немцы привыкли «мстить» за сборную России, и от хороших привычек не откажутся – Лев выйдет в финал, ведь Мексика – симпатичная, но далеко не идеальная дружина. И да, на их месте должна была быть сборная России!