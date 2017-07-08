Закупки «Милана». 130 миллионов не предел

Один из самых заметных игроков на летнем трансферном рынке – «Милан». «Соккер.ру» рассказывает о кампании «россонери» по укреплению состава и семи новичках.

До конца трансферного окна еще далеко, многие клубы привычно заняли выжидательную стратегию, ожидая, когда на рынке начнется движение, но «Милан», остающийся топ-клубом по значению для европейского футбола и ставший середняком Серии A по результатам последних сезонов, сыграл на опережение. Новые владельцы «Милана» перешли от слов к делу и доказывают, что имеют твердое намерение вернуть «красно-черных» на вершину итальянского (для начала) футбола. Понятно, что быстро только кошки родятся, и «Ювентус» выигрывает очередной титул, но шаги, предпринятые руководством «россонери», впечатляют и вызывают уважение. «Милан» уже потратил на трансферы 129 миллионов евро, и это вторая по масштабности закупка в истории клуба, летом 2001-го было потрачено 144 миллиона (приобретены Руй Кошта, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги и ряд других игроков). Вполне возможно, этот рекорд падет в ближайшие недели. А пока о тех, кто уже присоединился к «Милану».

Новички «Милана»-2017

Матео Мусаччио (из «Вильярреала» за 18 миллионов евро). Аргентинский защитник выступал за «Вильярреал» с 20-ти лет и должен был отправиться на повышение гораздо раньше, если бы не тяжелая травма, которую он получил в 2015 году. Испанцы раньше отправили в английские клубы Габриэля Паулисту и Эрика Байи, а Матео упорно работал, чтобы вернуться на прежний уровень. В прошедшем сезоне ему это удалось, в «Милан» едет весьма квалифицированный защитник в самом расцвете сил (26 лет) за скромные деньги по меркам нынешнего рынка. Ожидается, что Мусаччио вытеснит из стартового состава любителя красных карточек Габриэля Паллетту и составит основную пару центрбеков с Алессио Романьоли.

Рикардо Родригес (из «Вольфсбурга» за 18 миллионов евро). Швейцарец испано-чилийского происхождения по праву считается одним из лучших представителей традиционно дефицитной позиции (интерес со стороны «Реала», «Ливерпуля», «Баварии» и «Челси» в разное время это подтверждает). 24-летний левый защитник переходит в «Милан» после пяти с половиной лет в немецкой Бундеслиге – у него сильная школа футбола за плечами. При необходимости Родригес может сыграть и в центре обороны, но основная его специализация – левый фланг, где у «Милана» действует Де Шильо, однако Маттиа с большой долей вероятности перейдет в «Ювентус», да и Рикардо, пожалуй, будет сильнее итальянца.

Андреа Конти (из «Аталанты» за 25 миллионов евро). Андреа Конти в сезоне 2016/2017 забил 8 голов, выступая на позиции правого латераля. Двужильный 23-летний итальянец может выступать на любой позиции на правом фланге: скажут – подменит Абате в обороне, если необходимо – сыграет ближе к атаке, благо, с созидательными навыками у него все в порядке. Переход в «Милан» для Конти – мечта, мотивация у этого парня будет на сумасшедшем уровне, в этом даже сомневаться не приходится. И, конечно, это игрок для стартового состава.

Франк Кесси (из «Аталанты» на правах аренды за 8 миллионов и правом выкупа за 20 миллионов евро). Еще одно открытие прошедшего сезона в составе «Аталанты» - ивуарийский хавбек 20 лет от роду, способный навести порядок в центре поля «россонери» и стать оплотом стабильности в средней линии на долгие годы вперед. Кесси еще очень молод, и есть риск, что его накроет синдром второго сезона, но и перспективы сотрудничества с Франком впечатляют, если он продолжит прогрессировать в том же темпе, который взял в «Аталанте». Средняя линия «Милана» была традиционно сильна, особенно в эпоху Анчелотти, но в последние сезоны там зияла «черная дыра», поэтому приход Кесси не просто полезен, он необходим.

Хакан Чалханоглу (из «Байера» за 22 миллиона евро). Прошедший сезон получился для Хакана скомканным – пришлось отбывать четырехмесячную дисквалификацию из-за старой истории, однако креативность турецкого полузащитника – это то, мимо чего «Милан» не смог пройти. Он и забивает, и отдает, и исполняет стандарты. Может сыграть на любой позиции по второй линии атаки, вероятно, созидательная игра в новом сезоне во многом будет завязана на Хакане и его нестандартных решениях.

Фабио Борини (из «Сандерленда» в аренду с правом выкупа за 6 миллионов евро). Этот трансфер-подстраховка, для глубины состава и подмены основного нападающего, о котором расскажем ниже. Борини – старательный игрок, но не результативный. Скорее всего, Фабио приглашен на роль дублера Андре Силвы, хотя, если впечатлит Монтеллу своей самоотдачей, быть может, алленаторе поищет ему позицию, например, на фланге атаки.

Андре Силва (из «Порту» за 38 миллионов евро). Главный трансфер лета, футболист, которого Криштиану Роналду называет своим наследником и которого советовал приобрести в «Реал». Обратите внимание на ценники всех новичков «россонери» - везде адекватные суммы, вполне возможно, прописываются внушительные бонусные части, но здесь и сейчас «Милан» не швыряется деньгами. Андре Силва должен стать для «красно-черных» новым Шевченко или Индзаги, 21-летнего форварда планируют вырастить в звезду мирового масштаба.

Кто покинул или может покинуть «Милан»?

Из игроков, задействованных в матчах предыдущего сезона, «Милан» уже расстался с Андреа Поли, Кейсуке Хондой и Юраем Куцкой, который был продан в «Трабзонспор» за 5 миллионов евро. Закончились командировки у Жерара Деулофеу, Матиаса Фернандеса, Марио Пашалича и Лукаса Окампоса. В ближайшее время должен покинуть команду Габриэль Палетта, который должен перейти в «Торино», Де Шильо на пути в «Ювентус», также «Милан» продает Андреа Бертолаччи за 10 миллионов евро (два года назад он обошелся вдвое дороже). Покинет команду и Карлос Бакка, по слухам, колумбиец уже согласовал контракт с «Марселем».

Будут ли ещё новички?

Слухи вокруг «Милана» не утихают, и главный из них связан с Обамеянгом, которого в свое время в столице мод не рассмотрели. Если этот трансфер состоится, то общая сумма трат за лето подскочит до 200 миллионов евро, а Андре Силва получит конкурента, с которым будет трудно спорить. Впрочем, это очень сложная сделка, говорить о ней пока рано. Но еще один форвард будет, раз Бакка уходит. Возможно, им станет Никола Калинич, заявивший о своем желании сменить футболку «Фиорентины» на красно-черную форму. «Милан» не собирается просто так отпускать Де Шильо в «Ювентус», а планирует выменять Хуана Куадрадо.

Состав «Милана» на сезон 2017/2018: Доннарумма – Конти, Романьоли, Мусаччио, Родригес – Кесси, Локателли, Монтоливо – Чалханоглу, Сусо, Андре Силва.