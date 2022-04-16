Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Фрайбург» — «Бохум» прогноз

вчера, 07:33
Фрайбург

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фрайбург». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 5.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.97, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Фрайбург»: Кайтель Янник — Травма, Шаде Кевин — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Фрайбург»: Флеккен Марк — Лиенхарт Филипп, Шлоттербек Кевен, Шлоттербек Нико — Грифо Винченцо, Гюнтер Кристиан, Хелер Лукас, Хефлер Николас, Шмид Джонатан, Эггештайн Максимилиан — Петерсен Нильс.

«Бохум»: Риманн Мануэль — Белла-Котчап Армель, Гамбоа Кристиан, Ляйч Максим, Соарес Данило — Асано Такума, Лосилла Антони, Реджбекай Элвис, Стафилидис Константинос, Хольтманн Геррит — Полтер Себастьян.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Несгибаемые» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 8. Разница мячей у обеих команд -1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Фрайбург»: 1.59 — 1.17, дома 1.79 — 1.29.
«Бохум»: 1.03 — 1.38, в гостях 0.79 — 1.86.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.65.

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 