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вчера, 07:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фрайбург». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 5.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.97, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Фрайбург»: Кайтель Янник — Травма, Шаде Кевин — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Фрайбург»: Флеккен Марк — Лиенхарт Филипп, Шлоттербек Кевен, Шлоттербек Нико — Грифо Винченцо, Гюнтер Кристиан, Хелер Лукас, Хефлер Николас, Шмид Джонатан, Эггештайн Максимилиан — Петерсен Нильс.



«Бохум»: Риманн Мануэль — Белла-Котчап Армель, Гамбоа Кристиан, Ляйч Максим, Соарес Данило — Асано Такума, Лосилла Антони, Реджбекай Элвис, Стафилидис Константинос, Хольтманн Геррит — Полтер Себастьян.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Несгибаемые» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 8. Разница мячей у обеих команд -1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фрайбург»: 1.59 — 1.17, дома 1.79 — 1.29.

«Бохум»: 1.03 — 1.38, в гостях 0.79 — 1.86.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.65.