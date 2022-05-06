Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «РБ Лейпциг». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.25. Вероятность ничьи оценивается в 5.90, а поражение доступно по котировке 11.50.
Пропускают матч
«РБ Лейпциг»: Симакан Мохамед — Перебор желтых карточек, Айдара Амаду — Травма колена.
«Аугсбург»: Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Клостерманн Лукас, Орбан Вилли, Хальстенберг Марцель — Адамс Тайлер, Анхелиньо, Лаймер Конрад, Мукиеле Норди, Собослои Доминик — Нкунку Кристофер, Поульсен Андреас.
«Аугсбург»: Гикевич Рафал — Гаувелеув Джеффри, Гумны Роберт, Оксфорд Рис, Педерсен Мадс — Варгас Рубен, Дорш Никлас, Калиджури Даниэль, Майер Арне — Грегоритч Михаэль, Хан Андре.
Форма команд
На данный момент «быки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фуггеры» отстают на 19 очков.
За последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Аугсбург» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей +4 и -2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«РБ Лейпциг»: 2.09 — 1.13, дома 2.44 — 1.06.
«Аугсбург»: 1.16 — 1.59, в гостях 0.88 — 1.63.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них девять матчей (последний — 05 мая), а у «гостей» лишь четыре.
Пять очных встреч
«РБ Лейпциг» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:1, 2:1, 0:3, 0:2, 1:2).
«РБ Лейпциг» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 3:1, 0:0, 2:0, 2:1).
«РБ Лейпциг» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:1, 0:3, 0:2, 1:2).