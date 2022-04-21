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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «РБ Лейпциг». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.15, а поражение доступно по котировке 6.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«РБ Лейпциг»: Клостерманн Лукас — Простуда, Айдара Амаду — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Орбан Вилли, Симакан Мохамед, Хальстенберг Марцель — Адамс Тайлер, Анхелиньо, Кампль Кевин, Мукиеле Норди, Нкунку Кристофер, Форсберг Эмиль — Поульсен Андреас.



«Унион»: Реннов Фредерик — Еккель Пауль, Кнохе Робин, Хайнц Доминик — Гиссельманн Нико, Прёмель Гриша, Риерсон Юлиан, Харагути Гэнки, Хедира Рани — Авонийи Тайво, Бекер Шеральдо.

Форма команд

На данный момент «быки» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Железные» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Унион» набрали соответственно 13 и 10 очков. Разница мячей +12 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«РБ Лейпциг»: 2.17 — 1.03, дома 2.53 — 1.00.

«Унион»: 1.33 — 1.30, в гостях 1.27 — 1.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 20 апреля), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 2:1, 2:1, 1:0, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 2:1, 2:1, 1:0, 3:1).

«РБ Лейпциг» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 2:1, 2:1, 1:0, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.90.