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20 мая 2022, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Зенит». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Нижний Новгород»: Эннин Ричи — Красная карточка.

«Зенит»: Караваев Вячеслав — Травма бедра, Ловрен Деян — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 35 очков.

За последние пять матчей «Зенит» и «Нижний Новгород» набрали соответственно 13 и 3 очка. Разница мячей -2 и +7 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Нижний Новгород»: 0.86 — 1.34, дома 0.79 — 1.36.

«Зенит»: 2.28 — 0.93, в гостях 1.64 — 0.86.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора гостей 0» с коэффициентом 1.53.

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