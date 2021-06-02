«Аделаида Юнайтед» — «ВС Уондерерс»: прогноз на матч чемпионата Австралии (03.06.2021)

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сегодня, 12:29

Третьего июня в чемпионате Австралии сыграют «Аделаида Юнайтед» и «ВС Уондерерс».

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Аделаида Юнайтед» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.02. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.90, а победа «ВС Уондерерс» идет за 3.35.

Форма команд

«Аделаида Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги А, находясь в зоне плей-офф. По итогам 25 проведенных туров команда одержала 11 побед и пять ничьих, потерпев девять поражений.

В прошлом туре чемпиона «Аделаида Юнайтед» крупно уступила на своем поле ФК «Сидней» (1:4). До этого хозяева предстоящего поединка с минимальным счетом обыграли в гостях «Мельбурн Виктори» (1:0).

«ВС Уондерерс» идет на восьмом месте в общем зачете австралийской лиги. Команда отстает от зоны плей-офф на три балла, имея на счету девять побед и семь ничейных встреч. В прошлом туре чемпионата «ВС Уондерерс» обыграл дома «Брисбен Роар» (2:0).

Перед этим команда потерпела три фиаско кряду, уступив «Перт Глори» (1:5), ФК «Сидней» (0:1) и «Веллингтон Феникс» (1:2).

Информация для ставок

• «Аделаида Юнайтед» не проигрывала в 8 из 10 прошлых матчей на своем поле

• «ВС Уондерерс» не побеждал в 6 предыдущих гостевых поединках – 4 поражения и 2 ничьи

• В 9 предыдущих очных встречах соперников голы забивали обе команды

Прогноз

Обе команды нуждаются в набранных очках. «Аделаида Юнайтед» стремится закрепиться в зоне плей-офф, а «ВС Уондерерс» преследует задачу примкнуть к шестерке лидеров. Учитывая повышенную мотивацию команд, а также результаты их очных встреч, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Мелбет.

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