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«Аделаида Юнайтед» — «ВС Уондерерс»: прогноз на матч чемпионата Австралии (03.06.2021)

сегодня, 12:29

Третьего июня в чемпионате Австралии сыграют «Аделаида Юнайтед» и «ВС Уондерерс».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.984.033.63
Лига Ставок 1.97 3.80 3.50
Мелбет 2.01 3.94 3.38
1XBET 2.01 3.94 3.38
BetBoom 1.99 3.75 3.30

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Аделаида Юнайтед» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.02. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.90, а победа «ВС Уондерерс» идет за 3.35.

Форма команд

«Аделаида Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги А, находясь в зоне плей-офф. По итогам 25 проведенных туров команда одержала 11 побед и пять ничьих, потерпев девять поражений.

В прошлом туре чемпиона «Аделаида Юнайтед» крупно уступила на своем поле ФК «Сидней» (1:4). До этого хозяева предстоящего поединка с минимальным счетом обыграли в гостях «Мельбурн Виктори» (1:0).

«ВС Уондерерс» идет на восьмом месте в общем зачете австралийской лиги. Команда отстает от зоны плей-офф на три балла, имея на счету девять побед и семь ничейных встреч. В прошлом туре чемпионата «ВС Уондерерс» обыграл дома «Брисбен Роар» (2:0).

Перед этим команда потерпела три фиаско кряду, уступив «Перт Глори» (1:5), ФК «Сидней» (0:1) и «Веллингтон Феникс» (1:2).

Информация для ставок

• «Аделаида Юнайтед» не проигрывала в 8 из 10 прошлых матчей на своем поле
• «ВС Уондерерс» не побеждал в 6 предыдущих гостевых поединках – 4 поражения и 2 ничьи
• В 9 предыдущих очных встречах соперников голы забивали обе команды

Прогноз

Обе команды нуждаются в набранных очках. «Аделаида Юнайтед» стремится закрепиться в зоне плей-офф, а «ВС Уондерерс» преследует задачу примкнуть к шестерке лидеров. Учитывая повышенную мотивацию команд, а также результаты их очных встреч, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее мы предлагали прогноз на матч Австралия – Кувейт.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.56 2.02 1.92
Лига Ставок 2.48 1.50 1.99 1.76
Мелбет 2.49 1.50
1XBET 2.49 1.50
BetBoom 4.30 1.19 2.47 1.49 1.93 1.81
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shlomo
shlomo
сегодня в 12:40
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