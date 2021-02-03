«Академика Клинчени» — «Ута». Прогноз на матч чемпионата Румынии (04.02.2021)

В 21-м туре чемпионата Румынии «Академика Клинчени» сыграет домашний матч против ФК «Ута». Вашему вниманию предлагаем прогноз на эту встречу.
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сегодня, 14:30
Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.39 на победу «Академики Клинчени», что делает его небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграет ставка за 3, а взять победу гостей можно за 3.3.
Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.92. Низовой исход матча немного от противоположного: ТМ 2 стоит 1.88.
Форма команд
В этой встрече встречаются пятая и одиннадцатая команда Румынии. «Академика Клинчени» в своем активе имеет 30 очков и средние результаты в последних играх.
«Ута» последние две недели чередует свои игры победами и поражениями. Примечательно, что последние две победы были одержаны в выездных матчах.
Информация для ставок
- Шесть из семи последних матчей «Академики Клинчени» заканчивались исходом «обе забьют»
- «Ута» проиграла только два из десяти последних выездных матчей во всех турнирах.
- Последние три матча между командами заканчивались исходом тотал меньше 2.5 мячей.
Прогноз
Обе команды средне играют в чемпионате, результат этого матча может быть сразу на три варианта: победа гостей, хозяев или ничья. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТМ 2. Коллективы забивают мало, коэффициент на ТМ 2 составляет 1.88.
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