«Академика Клинчени» — «Ута». Прогноз на матч чемпионата Румынии (04.02.2021)

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вчера, 16:42

В 21-м туре чемпионата Румынии «Академика Клинчени» сыграет домашний матч против ФК «Ута». Вашему вниманию предлагаем прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.39 на победу «Академики Клинчени», что делает его небольшим фаворитом поединка. В случае ничейного результата сыграет ставка за 3, а взять победу гостей можно за 3.3.

Тотал больше 2 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.92. Низовой исход матча немного от противоположного: ТМ 2 стоит 1.88.

Форма команд

В этой встрече встречаются пятая и одиннадцатая команда Румынии. «Академика Клинчени» в своем активе имеет 30 очков и средние результаты в последних играх.

«Ута» последние две недели чередует свои игры победами и поражениями. Примечательно, что последние две победы были одержаны в выездных матчах.

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Академики Клинчени» заканчивались исходом «обе забьют»

«Ута» проиграла только два из десяти последних выездных матчей во всех турнирах.

Последние три матча между командами заканчивались исходом тотал меньше 2.5 мячей.

Прогноз

Обе команды средне играют в чемпионате, результат этого матча может быть сразу на три варианта: победа гостей, хозяев или ничья. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТМ 2. Коллективы забивают мало, коэффициент на ТМ 2 составляет 1.88.

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