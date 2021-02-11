«Аль-Ахли» — «Палмейрас». Прогноз на матч Клубного чемпионата мира (11.02.2021)

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сегодня, 00:28

Египетский «Аль-Ахли» встретится с бразильским «Палмейрасом» в рамках Клубного чемпионата мира. В этом поединке, который пройдет 11 февраля 2021 года, команды будут сражаться за бронзовые медали. В прошлом матче «Палмейрас» проиграл «Тигресу», а «Аль-Ахли» уступил «Баварии».

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок: победа «Палмейрас» идет по коэффициенту 1.63. Ничейный исход — 3.90, триумф «Аль-Ахли» — 5.70. В этом поединке очевидным фаворитом выглядит именно бразильский клуб, который неплохо играет в своем чемпионате и более уверенно смотрится на мировой арене, у египетской команды мало опыта выступлений в таких турнирах.

Форма команд

«Аль-Ахли» занимает вторую строчку в египетском первенстве, у клуба 21 очко. Команда из Каира неплохо играет в нынешнем сезоне и не знает поражений вот уже пять матчей кряду в своем чемпионате. Также «Аль-Ахли» много забивает и мало пропускает — 19 голов забито и четыре пропущено. Это будет непростой соперник для бразильского клуба.

«Палмейрас» занимает седьмую позицию в бразильской Серии А. У клуба 53 очка в 33 матчах. Эта команда знает, как побеждать. Последние матчи команды сложно назвать удачными, но «Палмейрас» является более опытным в плане выступлений в Клубном чемпионате мира. В своей лиге «Палмейрас» много забивает — 46 голов. Это будет непростой матч, но бразильский клуб выглядит фаворитом противостояния.

Информация для ставок

«Палмейрас» не может победить пять матчей кряду во всех турнирах

«Аль-Ахли» не забил в трех из последних пяти матчей во всех турнирах

«Палмейрас» забивал в трех из последних пяти матчей во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что победит любая из команд с разницей в один мяч. Несмотря на то, что команды много забивают в своих чемпионатах, отметиться голом в таком турнире будет очень сложно.

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