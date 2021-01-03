«Алавес» — «Атлетико». Прогноз на матч Примеры (03.01.2021)

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03 января 2021, 09:37

3 января «Алавес» принимает «Атлетико» в 17-м туре Примеры. Сумеют ли «матрасники» одержать пятую победу кряду?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на грядущее противостояние. Сыграть победу хозяев поля можно за коэффициент 6,35, ничья представлена значением 3,83, а триумф команды гостей доступен за 1,61.

Тотал в этой встрече установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,36, а меньше за 1,66.

Форма команд

«Алавес» уже на протяжении двух последних игр не проигрывает – ничья с «Осасуной» (1:1) и победа над «Эйбаром» (2:1). Благодаря четырем набранным очкам удалось подняться на 11-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь три очка. Крайне важно прибавить, но всего лишь 14 забитых мячей у команды.

«Атлетико» является лидером Примеры. В активе команды три победы кряду в Примере – «Эльче» (3:1), «Реал Сосьедад» (2:0) и «Хетафе» (1:0). Благодаря этим триумфам удалось «матрасникам» увеличить отрыв от ближайшего преследователя до двух очков. Крайне важно понимать, что у подопечных Диего Симеоне на два проведенных матча меньше.

Информация для ставок

«Алавес» не проигрывает на протяжении четырех последних домашних игр

«Атлетико» победил в шести из 10 последних выездных встреч

В семи последних междусобойчиках команд – пять побед «Атлетико» и две ничьи

Прогноз

«Алавес» будет строить свою игру в строго оборонительной манере в надежде реализовать одну из своих контратак. По нашему мнению, вряд ли это команде удастся. «Атлетико» сейчас демонстрирует хорошую игровую форму, что должно сказаться на итоговых перспективах в рамках игрового процесса. Не будем экспериментировать и что-то выдумывать, играем чистую победу гостей в букмекерской конторе Мелбет за 1,61.