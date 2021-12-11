«Александрия» – «Шахтёр». Прогноз на матч Украинской Премьер Лиги (11.12.2021)

1639203609

сегодня, 09:20

В последнем туре чемпионата Украины перед зимней паузой донецкий «Шахтёр» отправляется в гости к «Александрии». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Мелбет является донецкий «Шахтёр». Коэффициент его на победу в гостях с форой (-1) составляет 1.55. На неожиданную победу «Александрии» дают коэффициент 8.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.15. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Александрия» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ и продолжает борьбу за еврокубки. В минувшем туре подопечные Юрия Гуры без проблем обыграли на своем поле «Минай» (3:0), а матчем ранее также дома уступили луганской «Заре» со счетом (0:1).

Донецкий клуб несколько дней назад провел заключительную игру в еврокубках и не сумел на своем поле обыграть молдавский «Шериф», упустив победу на последних секундах и расписав ничью со счетом (1:1). В чемпионате страны у коллектива все прекрасно, в двух прошедших турах без проблем переиграл «Львов» (6:1) и «Ингулец» (1:0).

Информация для ставок

«Александрия» выиграла четыре из шести последних домашних поединков

«Шахтёр» дважды проиграл в гостях в крайних шести играх

Четыре минувших очных встречи завершились в пользу «Александрии» (две победы и две ничьи)

Четыре из пяти последних матчей «Шахтёра» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой встрече, безусловно, преимуществом будут владеть гости. Донецкая команда более стабильна на данном этапе сезона и рассчитывает на завоевание трех очков. Сделать ставку на победу «Шахтёра» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.