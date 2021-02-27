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«Альмерия» — «Луго»: прогноз на матч испанской Сегунды (27.02.2021)

сегодня, 10:27

27 февраля 2021 года «Альмерия» играет против «Луго» в рамках 27-го тура испанской Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.673.636.21
Fonbet 1.65 3.35 5.50
Мелбет 1.74 3.44 5.35
Лига ставок 1.72 3.35 5.40
Pin-up 1.73 3.35 5.30

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры советуют поставить на гол с 76 по 90 минуту с коэффициентом 2.26. Также можно сделать ставку на точное количество голов в матче — «2-3» с коэффициентом 1.92.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Альмерия» находится в хорошей форме. Клуб расположился на третьей строчке и имеет в активе 49 пунктов. «Альмерия» забила 38 голов и пропустила 24 мяча. Также «Альмерия» выиграла 15 матчей, четыре раза играла вничью и семь раз проигрывала в этом сезоне. Последние матчи с участием этого клуба не самые удачные, команда чередует победы с поражениями, но в поединке против «Луго» есть шанс взять три балла.

«Луго» сражается за место в середине таблице. Сейчас команда находится на 13-й строчке и имеет в активе 33 пункта. «Луго» забил 26 голов и пропустил 27 мячей. Команда выиграла восемь матчей, девять раз играла вничью и столько же проигрывала. Последние матчи «Луго» проводит не лучшим образом, клуб никак не может победить и выдает неприятную серию, которая может продолжиться.

Информация для ставок

● «Альмерия» выиграла в двух матчах из последних пяти
● «Луго» не выигрывает четыре матча кряду
● У «Альмерии» четыре победы и одна ничья в последних пяти домашних матчах

Прогноз

В этом матче фаворитом считается «Альмерия», на победу этого клуба можно поставить с коэффициентом 1.7. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Барнсли» — «Миллуолл».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.673.636.21
Fonbet 1.65 3.35 5.50
Мелбет 1.74 3.44 5.35
Лига ставок 1.72 3.35 5.40
Pin-up 1.73 3.35 5.30
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 10:28
Хозяева уверено выиграют.
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