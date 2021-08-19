«Альмерия» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (20.08.2021)

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вчера, 10:39

«Альмерия» сыграет против «Реала Овьедо» в рамках второго тура Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Альмерию». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу «Овьедо» по 4.80.

Форма команд

«Альмерия» была прекрасна в прошлом сезоне. Команде действительно совсем немного не хватило, чтобы принять участие в Примере. В предсезонке клуб также очень хорошо играл и много забивал, в официальном матче Сегунды «Альмерия» показала класс. Команда выиграла со счетом 3:1 у «Картахены» и поднялась на первую строчку в турнирной таблице.

«Овьедо» стартовал не лучшим образом, команда сыграла вничью. Клуб расположился на девятой позиции. «Овьедо» играл против «Луго» и дважды забил своему сопернику, но ровно столько же «Реал» вынимал из сетки своих ворот, поединок завершился со счетом 2:2.

Информация для ставок

● «Альмерия» не проигрывает шесть игр кряду

● «Овьедо» не побеждает четыре игры кряду

● «Альмерия» забивает минимум один гол семь игр кряду

Прогноз

«Альмерия» находится в отличной форме, клуб много забивает и мало пропускает. Также «Альмерия» забивает минимум один мяч на протяжении семи игр кряду. Это идеальный момент, чтобы сделать ставку на то, что «Альмерия» забьет в предстоящем поединке в обоих таймах по коэффициенту 3.10.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча Лиги Европы.