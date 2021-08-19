«Альмерия» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (20.08.2021)

«Альмерия» сыграет против «Реала Овьедо» в рамках второго тура Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Альмерию». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу «Овьедо» по 4.80.
Форма команд
«Альмерия» была прекрасна в прошлом сезоне. Команде действительно совсем немного не хватило, чтобы принять участие в Примере. В предсезонке клуб также очень хорошо играл и много забивал, в официальном матче Сегунды «Альмерия» показала класс. Команда выиграла со счетом 3:1 у «Картахены» и поднялась на первую строчку в турнирной таблице.
«Овьедо» стартовал не лучшим образом, команда сыграла вничью. Клуб расположился на девятой позиции. «Овьедо» играл против «Луго» и дважды забил своему сопернику, но ровно столько же «Реал» вынимал из сетки своих ворот, поединок завершился со счетом 2:2.
Информация для ставок
● «Альмерия» не проигрывает шесть игр кряду
● «Овьедо» не побеждает четыре игры кряду
● «Альмерия» забивает минимум один гол семь игр кряду
Прогноз
«Альмерия» находится в отличной форме, клуб много забивает и мало пропускает. Также «Альмерия» забивает минимум один мяч на протяжении семи игр кряду. Это идеальный момент, чтобы сделать ставку на то, что «Альмерия» забьет в предстоящем поединке в обоих таймах по коэффициенту 3.10.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча Лиги Европы.