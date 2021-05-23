«Альмерия» — «УД Логроньес». Прогноз на матч Сегунды (24.05.2021)

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сегодня, 14:32

«Альмерия» примет «Логроньес» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок будет сыгран 24 мая 2021 года. В нынешнем сезоне одна из команд имеет шанс попасть в стыки и сыграть в плей-офф за выход в Примеру. Именно поэтому «Альмерии» нужно побеждать в грядущем поединке, ведь хороший запас очков клубу точно не навредит. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Альмерия». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.58. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70 и на победу «Логроньеса» по коэффициенту 6.60.

Форма команд

«Альмерия» набрала 67 пунктов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 19 побед, десять ничьих и 11 поражений. «Альмерия» забила 57 голов и пропустила 39 мячей. В последних поединках у клуба не все так хорошо, как хотелось бы руководству команды. «Альмерия» часто играет вничью и не побеждает. Клубу нужна победа в этом матче, если он хочет принять участие в стыковых поединках за выход в Примеру.

«Логроньес» набрал 44 пункта и находится всего в трех баллах от вылета в Терсеру. Команда находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе у клуба 11 побед, столько же ничьих и 18 поражений. Команда забила 27 мячей и пропустила 50 голов. В последних поединках «Логроньес» очень плох, команда регулярно теряет очки и пропускает голы, иногда это и вовсе обидные поражения, когда «Логроньес» доминировал весь матч.

Информация для ставок

«Логроньес» проиграл три матча из последних пяти

«Альмерия» выиграла один матч из последних пяти

«Логроньес» пропустил восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Альмерии» или ничья по коэффициенту 1.11. Также можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 2.17.