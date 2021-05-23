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«Альмерия» — «УД Логроньес». Прогноз на матч Сегунды (24.05.2021)

сегодня, 14:32

«Альмерия» примет «Логроньес» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок будет сыгран 24 мая 2021 года. В нынешнем сезоне одна из команд имеет шанс попасть в стыки и сыграть в плей-офф за выход в Примеру. Именно поэтому «Альмерии» нужно побеждать в грядущем поединке, ведь хороший запас очков клубу точно не навредит. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.543.867.41
Мелбет 1.53 4.00 6.80
1XBET 1.53 4.00 6.80

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Альмерия». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.58. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70 и на победу «Логроньеса» по коэффициенту 6.60.

Форма команд

«Альмерия» набрала 67 пунктов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 19 побед, десять ничьих и 11 поражений. «Альмерия» забила 57 голов и пропустила 39 мячей. В последних поединках у клуба не все так хорошо, как хотелось бы руководству команды. «Альмерия» часто играет вничью и не побеждает. Клубу нужна победа в этом матче, если он хочет принять участие в стыковых поединках за выход в Примеру.

«Логроньес» набрал 44 пункта и находится всего в трех баллах от вылета в Терсеру. Команда находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе у клуба 11 побед, столько же ничьих и 18 поражений. Команда забила 27 мячей и пропустила 50 голов. В последних поединках «Логроньес» очень плох, команда регулярно теряет очки и пропускает голы, иногда это и вовсе обидные поражения, когда «Логроньес» доминировал весь матч.

Информация для ставок

  • «Логроньес» проиграл три матча из последних пяти
  • «Альмерия» выиграла один матч из последних пяти
  • «Логроньес» пропустил восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Альмерии» или ничья по коэффициенту 1.11. Также можно поставить на обе команды забьют по коэффициенту 2.17.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.67 1.71 2.18
Мелбет 1.75 2.19
1XBET 1.75 2.19
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 14:40
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Альмерия»
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