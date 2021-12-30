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«Сток Сити» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.12.2021)

30 декабря 2021, 17:06

30 декабря 2021 года состоится поединок «Сток Сити» — «Дерби Каунти». Матч пройдет в рамках 25-го тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Англия. Чемпионшип 2021/2022
Сток Сити
Дерби Каунти
1 : 2
завершен
30 декабря 2021, 22:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.633.806.42
Мелбет 1.74 3.58 5.63
1XBET 1.80 3.46 5.05
BetBoom 1.78 3.26 5.52

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Сток Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.65, а победа «Дерби Каунти» идёт по коэффициенту 5.60.

Дополнительная ставка — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сток Сити» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 35 баллов. Команда выиграла десять поединков, пять раз играла вничью и проиграла в семи встречах. Всего у «Сток Сити» 26 забитых и 21 пропущенный мяч. В последних встречах «Сток» сыграл вничью с «Мидлсбро», а также выиграл у КПР и проиграл «Блэкберну».

«Дерби Каунти» в нынешнем сезоне идет на 24-й строчке в турнирной таблице и имеет семь баллов в активе. Стоит отметить, что с «Дерби» сняли 21 балл по решению Федерации футбола Англии. Клуб выиграл шесть поединков, десять раз играл вничью и проиграл в семи встречах. Всего у коллектива, которым руководит Уэйн Руни, 19 забитых и 21 пропущенный гол. В последних матчах «Дерби» обыграл «Вест Бромвич», а также выиграл у «Блэкпула» и уступил «Бристоль Сити».

Информация для ставок

  • «Дерби Каунти» выиграл два матча из последних пяти
  • «Сток Сити» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Дерби» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Дерби Каунти» по коэффициенту 2.20. Команда Уэйна Руни в последних матчах выглядит очень хорошо, чего нельзя сказать об игре «Сток Сити».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.72 1.65 2.35
Мелбет 1.57 2.47
1XBET 1.28 3.83
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Gahi
Gahi
30 декабря 2021 в 19:58
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
30 декабря 2021 в 17:31
Хозяева не проиграют
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