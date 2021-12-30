«Сток Сити» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.12.2021)

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30 декабря 2021, 17:06

30 декабря 2021 года состоится поединок «Сток Сити» — «Дерби Каунти». Матч пройдет в рамках 25-го тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Сток Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.65, а победа «Дерби Каунти» идёт по коэффициенту 5.60.

Дополнительная ставка — тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сток Сити» идет на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 35 баллов. Команда выиграла десять поединков, пять раз играла вничью и проиграла в семи встречах. Всего у «Сток Сити» 26 забитых и 21 пропущенный мяч. В последних встречах «Сток» сыграл вничью с «Мидлсбро», а также выиграл у КПР и проиграл «Блэкберну».

«Дерби Каунти» в нынешнем сезоне идет на 24-й строчке в турнирной таблице и имеет семь баллов в активе. Стоит отметить, что с «Дерби» сняли 21 балл по решению Федерации футбола Англии. Клуб выиграл шесть поединков, десять раз играл вничью и проиграл в семи встречах. Всего у коллектива, которым руководит Уэйн Руни, 19 забитых и 21 пропущенный гол. В последних матчах «Дерби» обыграл «Вест Бромвич», а также выиграл у «Блэкпула» и уступил «Бристоль Сити».

Информация для ставок

«Дерби Каунти» выиграл два матча из последних пяти

«Сток Сити» выиграл два матча из последних пяти

У «Дерби» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Дерби Каунти» по коэффициенту 2.20. Команда Уэйна Руни в последних матчах выглядит очень хорошо, чего нельзя сказать об игре «Сток Сити».