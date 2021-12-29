«Брентфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (29.12.2021)

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29 декабря 2021, 15:52

29 декабря 2021 года «Брентфорд» примет «Манчестер Сити» в рамках 20-го тура АПЛ . Этот матч пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в столице Великобритании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Манчестер Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.18. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 7.30, а победа хозяев идёт по коэффициенту 16.00.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.10.

Форма команд

«Брентфорд» в нынешнем сезоне АПЛ идет на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 20 баллов. У команды пять побед, пять ничьих и семь поражений. Всего у коллектива 21 забитый и 24 пропущенных гола. В последних встречах «Брентфорд» проиграл «Брайтону» со счетом 0:2, а также выиграл у «Уотфорда» (2:1) и сыграл вничью с «Лидсом» (2:2).

«Манчестер Сити» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 47 баллов. У команды Пепа Гвардиолы 15 побед, две ничьих и два поражения. Коллектив забил 50 мячей и пропустил 12 голов. В последних матчах «горожане» только побеждают — три очка в игре с «Лестером» (6:3), а также с «Ньюкаслом» (4:0) и «Лидсом» (7:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл четыре матча подряд

«Брентфорд» выиграл один матч из последних пяти

У «Манчестер Сити» 17 забитых мячей за три последних матча

Прогноз

«Манчестер Сити» забил 17 голов в последних трех матчах — именно от этой информации стоит отталкиваться и делать ставку. Букмекеры Фонбет предлагают поставить на тотал забитых мячей «Манчестер Сити» больше трех по коэффициенту 2.60. Гости будут стараться забить как можно больше перед концом года, чтобы порадовать своих болельщиков, от хозяев стоит ожидать один-два гола.