«Анже» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч чемпионата Франции (16.01.2021)

В 20-м туре Лиги 1 «Анже» на домашней арене сыграет с ПСЖ. Изучив ставки букмекеров на этот матч, мы предложили свой прогноз.
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0 : 1
завершен
16 января 2021, 23:00
суббота
Ставки букмекеров
Ставки на победу ПСЖ в этом матче принимаются по коэффициенту 1.37 – гости являются очевидным фаворитом. Вероятность победы «Анже» аналитики БК Бетсити оценили в 9.60, а на ничью можно поставить за 5.45.
Согласно линии, которую предложил букмекер, матч будет результативным. Исход с условием ТБ (2,5) идет с коэффициентом 1.64, ТМ (2,5) – 2.47.
Форма команд
«Анже» уже сейчас может занести себе в актив этот сезон в чемпионате Франции. Сыграв 19 туров, команда набрала 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Чтобы попасть в зону еврокубков, «черно-белым» нужно ликвидировать отставание в три очка от ТОП-5. В прошлом туре Лиги 1 «Анже» крупно уступил в гостях «Монако» (0:3), а перед этим отметился успешными матчами с «Лиллем» и «Марселем» (2:1).
ПСЖ уже завоевал трофей при новом тренере Маурисио Почеттино. 13 января столичный клуб обыграл «Марсель» в матче за Суперкубок Франции. Сейчас действующий чемпион переключается на улучшение позиций в национальном первенстве, где он отстает от лидирующего «Лиона» на один балл. В прошлом туре парижане разгромили дома «Брест» (3:0). Из лазарета команды вернулся Неймар, залечивший свою травму.
Информация для ставок
- «Анже» проиграл в десяти предыдущих матчах с ПСЖ
- ПСЖ выиграл четыре прошлых поединка на поле «Анже»
- В шести последних очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5)
- У «Анже» два поражения в четырех предыдущих домашних матчах
Прогноз
Вряд ли «Анже» сейчас способен остановить ПСЖ, который наращивает обороты. Парижане провели отличный поединок с «Марселем» и в приподнятом настроении готовились к этому матчу. Правда, вскоре стало известно о заражении Почеттино коронавирусом. Однако это не должно повлиять на итоговый результат встречи.
В очных противостояниях соперники регулярно пробивают «верх». Берем комбинированную ставку на победу ПСЖ и ТБ (2,5) с коэффициентом 1.95 в букмекерской конторе Мелбет.