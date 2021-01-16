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«Анже» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч чемпионата Франции (16.01.2021)

16 января 2021, 08:09

В 20-м туре Лиги 1 «Анже» на домашней арене сыграет с ПСЖ. Изучив ставки букмекеров на этот матч, мы предложили свой прогноз.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.395.341.39
Fonbet Live! 30.65 15.00 1.03
Мелбет 11.50 6.55 1.26

Ставки букмекеров

Ставки на победу ПСЖ в этом матче принимаются по коэффициенту 1.37 – гости являются очевидным фаворитом. Вероятность победы «Анже» аналитики БК Бетсити оценили в 9.60, а на ничью можно поставить за 5.45.

Согласно линии, которую предложил букмекер, матч будет результативным. Исход с условием ТБ (2,5) идет с коэффициентом 1.64, ТМ (2,5) – 2.47.

Форма команд

«Анже» уже сейчас может занести себе в актив этот сезон в чемпионате Франции. Сыграв 19 туров, команда набрала 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Чтобы попасть в зону еврокубков, «черно-белым» нужно ликвидировать отставание в три очка от ТОП-5. В прошлом туре Лиги 1 «Анже» крупно уступил в гостях «Монако» (0:3), а перед этим отметился успешными матчами с «Лиллем» и «Марселем» (2:1).

ПСЖ уже завоевал трофей при новом тренере Маурисио Почеттино. 13 января столичный клуб обыграл «Марсель» в матче за Суперкубок Франции. Сейчас действующий чемпион переключается на улучшение позиций в национальном первенстве, где он отстает от лидирующего «Лиона» на один балл. В прошлом туре парижане разгромили дома «Брест» (3:0). Из лазарета команды вернулся Неймар, залечивший свою травму.

Информация для ставок

  • «Анже» проиграл в десяти предыдущих матчах с ПСЖ
  • ПСЖ выиграл четыре прошлых поединка на поле «Анже»
  • В шести последних очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5)
  • У «Анже» два поражения в четырех предыдущих домашних матчах

Прогноз

Вряд ли «Анже» сейчас способен остановить ПСЖ, который наращивает обороты. Парижане провели отличный поединок с «Марселем» и в приподнятом настроении готовились к этому матчу. Правда, вскоре стало известно о заражении Почеттино коронавирусом. Однако это не должно повлиять на итоговый результат встречи.

В очных противостояниях соперники регулярно пробивают «верх». Берем комбинированную ставку на победу ПСЖ и ТБ (2,5) с коэффициентом 1.95 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.395.341.39
Fonbet Live! 30.65 15.00 1.03
Мелбет 11.50 6.55 1.26
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STVA 1
STVA 1
16 января в 08:53
Гости не проиграют
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