«Анже» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч чемпионата Франции (16.01.2021)

1610773790

16 января 2021, 08:09

В 20-м туре Лиги 1 «Анже» на домашней арене сыграет с ПСЖ . Изучив ставки букмекеров на этот матч, мы предложили свой прогноз.

Ставки букмекеров

Ставки на победу ПСЖ в этом матче принимаются по коэффициенту 1.37 – гости являются очевидным фаворитом. Вероятность победы «Анже» аналитики БК Бетсити оценили в 9.60, а на ничью можно поставить за 5.45.

Согласно линии, которую предложил букмекер, матч будет результативным. Исход с условием ТБ (2,5) идет с коэффициентом 1.64, ТМ (2,5) – 2.47.

Форма команд

«Анже» уже сейчас может занести себе в актив этот сезон в чемпионате Франции. Сыграв 19 туров, команда набрала 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Чтобы попасть в зону еврокубков, «черно-белым» нужно ликвидировать отставание в три очка от ТОП-5. В прошлом туре Лиги 1 «Анже» крупно уступил в гостях «Монако» (0:3), а перед этим отметился успешными матчами с «Лиллем» и «Марселем» (2:1).

ПСЖ уже завоевал трофей при новом тренере Маурисио Почеттино. 13 января столичный клуб обыграл «Марсель» в матче за Суперкубок Франции. Сейчас действующий чемпион переключается на улучшение позиций в национальном первенстве, где он отстает от лидирующего «Лиона» на один балл. В прошлом туре парижане разгромили дома «Брест» (3:0). Из лазарета команды вернулся Неймар, залечивший свою травму.

Информация для ставок

«Анже» проиграл в десяти предыдущих матчах с ПСЖ

ПСЖ выиграл четыре прошлых поединка на поле «Анже»

выиграл четыре прошлых поединка на поле «Анже» В шести последних очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) У «Анже» два поражения в четырех предыдущих домашних матчах

Прогноз

Вряд ли «Анже» сейчас способен остановить ПСЖ , который наращивает обороты. Парижане провели отличный поединок с «Марселем» и в приподнятом настроении готовились к этому матчу. Правда, вскоре стало известно о заражении Почеттино коронавирусом. Однако это не должно повлиять на итоговый результат встречи.