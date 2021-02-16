«Арджеш» — «Сепси». Прогноз на матч чемпионата Румынии (16.02.2021)

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сегодня, 04:19

В 21-м туре чемпионата Румынии «Арджеш» принимает дома «Сепси». Вашему вниманию предлагается прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям данного поединка. Коэффициент на их победу равен 2.01. Поверить в успех хозяев можно за 4.2. Ничейный результат котируется цифрой 3.15.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 2.31. На ТМ 2.5 коэффициент составляет 1.61.

Форма команд

«Арджеш» расположился на 11-м месте в чемпионате, однако команда за последние несколько туров существенно улучшила свое положение. Коллектив имеет серию из нескольких матчей без поражений и постоянно продвигается вверх по турнирной таблице. В последних матчах чемпионата «Арджеш» одолел «Вииторул» (1:0) и «Астру» (2:0).

«Сепси» находится на 4-й позиции в таблице и отстает от лидера чемпионата на 13 очков. Команда продлила свою серию без поражений, но последние несколько матчей закончились вничью. Коллектив показывает стабильные результаты, но руководству и болельщикам хотелось бы видеть больше побед. В последних двух турах «Сепси» сыграл вничью с «Динамо Бухарест» (0:0) и «Политехникой Яссы» (3:3).

Информация для ставок

Последние четыре матча «Сепси» закончились вничью

«Арджеш» не проигрывает в чемпионате девять матчей подряд

Пять из шести домашних матчей «Арджеша» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

В единственном матче между командами победу одержал «Сепси» (1:0)

Прогноз

Обе команды давно не знают поражений и предсказать победителя будет довольно проблематично. Предлагаем сделать ставку на то, что команды не смогут порадовать болельщиков большим количеством забитых мячей. Коэффициент на тотал меньше 2 голов в букмекерской конторе Мелбет составит 2.1.