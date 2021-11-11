Армения – Северная Македония. Прогноз матча квалификации на чемпионат мира 2022 года (11.11.2021)

Очередной тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу, где сборная Армении сыграет на своем поле с Северной Македонией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
|
0 : 5
завершен
11 ноября 2021, 20:00
четверг
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагая коэффициент на их победу 2.55. Поверить в успех Армении можно по коэффициенту 2.85. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.15.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.21. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.67.
Форма команд
Сборная Армении идет на четвертом месте с двенадцатью набранными очками, но за два тура до окончания квалификации еще имеет шансы на второе место. Для этого желательно выигрывать оба поединка, поэтому в предстоящей встрече стоит ожидать большого количества борьбы и самоотдачи от обоих коллективов. В прошлых двух играх Армения проиграла на выезде Румынии (0:1) и разошлась миром с Исландией (1:1).
Северная Македония не радует болельщиков в последних встречах и смогла выиграть только один матч из пяти. Тем не менее ранние результаты оставляют шансы коллективу на выход в плей-офф квалификации в случае оставшихся успешных результатов. Всех болельщиков ждет напряженный и зрелищный поединок. В прошлом матче Северная Македония крупно проиграла на своем поле Германии (0:4), а ранее обыграла Лихтенштейн (4:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей Армении завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей
- Пять из шести выездных встреч Северной Македонии закончились исходом «обе забьют»
- Армения выиграла три последних поединка у Северной Македонии на своем поле
- Семь из десяти последних матчей между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды осознают, что этот матч является для них последним шансом зацепиться за плей-офф. Предполагаем, что Армения окажется удачливее своего соперника и вырвет победу. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.85.