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Армения – Северная Македония. Прогноз матча квалификации на чемпионат мира 2022 года (11.11.2021)

11 ноября 2021, 17:39

Очередной тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу, где сборная Армении сыграет на своем поле с Северной Македонией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Армения
Северная Македония
0 : 5
завершен
11 ноября 2021, 20:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.943.332.55
Фонбет 2.95 3.25 2.45
Мелбет 2.90 3.32 2.70
1XBET 3.13 3.42 2.47
BetBoom 2.74 3.33 2.57

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагая коэффициент на их победу 2.55. Поверить в успех Армении можно по коэффициенту 2.85. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.15.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.21. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.67.

Форма команд

Сборная Армении идет на четвертом месте с двенадцатью набранными очками, но за два тура до окончания квалификации еще имеет шансы на второе место. Для этого желательно выигрывать оба поединка, поэтому в предстоящей встрече стоит ожидать большого количества борьбы и самоотдачи от обоих коллективов. В прошлых двух играх Армения проиграла на выезде Румынии (0:1) и разошлась миром с Исландией (1:1).

Северная Македония не радует болельщиков в последних встречах и смогла выиграть только один матч из пяти. Тем не менее ранние результаты оставляют шансы коллективу на выход в плей-офф квалификации в случае оставшихся успешных результатов. Всех болельщиков ждет напряженный и зрелищный поединок. В прошлом матче Северная Македония крупно проиграла на своем поле Германии (0:4), а ранее обыграла Лихтенштейн (4:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей Армении завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей
  • Пять из шести выездных встреч Северной Македонии закончились исходом «обе забьют»
  • Армения выиграла три последних поединка у Северной Македонии на своем поле
  • Семь из десяти последних матчей между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды осознают, что этот матч является для них последним шансом зацепиться за плей-офф. Предполагаем, что Армения окажется удачливее своего соперника и вырвет победу. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.75 2.20
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shlomo
shlomo
11 ноября в 20:23
Хозяева не проиграют
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