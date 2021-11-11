Армения – Северная Македония. Прогноз матча квалификации на чемпионат мира 2022 года (11.11.2021)

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11 ноября 2021, 17:39

Очередной тур квалификации на чемпионат мира подарит нам интересную встречу, где сборная Армении сыграет на своем поле с Северной Македонией. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, предлагая коэффициент на их победу 2.55. Поверить в успех Армении можно по коэффициенту 2.85. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.15.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.21. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.67.

Форма команд

Сборная Армении идет на четвертом месте с двенадцатью набранными очками, но за два тура до окончания квалификации еще имеет шансы на второе место. Для этого желательно выигрывать оба поединка, поэтому в предстоящей встрече стоит ожидать большого количества борьбы и самоотдачи от обоих коллективов. В прошлых двух играх Армения проиграла на выезде Румынии (0:1) и разошлась миром с Исландией (1:1).

Северная Македония не радует болельщиков в последних встречах и смогла выиграть только один матч из пяти. Тем не менее ранние результаты оставляют шансы коллективу на выход в плей-офф квалификации в случае оставшихся успешных результатов. Всех болельщиков ждет напряженный и зрелищный поединок. В прошлом матче Северная Македония крупно проиграла на своем поле Германии (0:4), а ранее обыграла Лихтенштейн (4:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей Армении завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей

Пять из шести выездных встреч Северной Македонии закончились исходом «обе забьют»

Армения выиграла три последних поединка у Северной Македонии на своем поле

Семь из десяти последних матчей между сборными закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды осознают, что этот матч является для них последним шансом зацепиться за плей-офф. Предполагаем, что Армения окажется удачливее своего соперника и вырвет победу. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.85.