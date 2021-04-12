«Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (18.04.2021)

В Лондоне состоится очередной поединок в рамках АПЛ. 18 апреля 2021 года в очном матче встретятся «Арсенал» и «Фулхэм». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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18 апреля 2021, 15:30
воскресенье
Ставки букмекеров
Фаворитом встречи является «Арсенал». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.72. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80 и на победу «Фулхэма» по 5.00.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Арсенал» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты набрала 45 пунктов. Этот сезон можно назвать провальным для «канониров», так как раньше команда стабильно была в топ-6 АПЛ. В последних играх «канониры» играют неплохо и часто набирают очки.
«Фулхэм» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 26 пунктов. В активе «дачников» пять побед, 11 ничьих и 16 поражений. В последних играх «Фулхэм» играет очень плохо, команда постоянно проигрывает.
Информация для ставок
- «Арсенал» проиграл лишь один раз за последние пять игр
- «Фулхэм» проиграл четыре игры кряду
- «Арсенал» забил девять мячей в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на то, что «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.77. Еще одна ставка для этого поединка — победа «Арсенала» или ничейный исход по 1.17.
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