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«Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (18.04.2021)

вчера, 23:04

В Лондоне состоится очередной поединок в рамках АПЛ. 18 апреля 2021 года в очном матче встретятся «Арсенал» и «Фулхэм». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.763.835.10
Лига Ставок 1.75 3.70 5.00
Фонбет 1.72 3.80 5.00
Мелбет 1.80 3.80 5.05

Ставки букмекеров

Фаворитом встречи является «Арсенал». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.72. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80 и на победу «Фулхэма» по 5.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Арсенал» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты набрала 45 пунктов. Этот сезон можно назвать провальным для «канониров», так как раньше команда стабильно была в топ-6 АПЛ. В последних играх «канониры» играют неплохо и часто набирают очки.

«Фулхэм» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 26 пунктов. В активе «дачников» пять побед, 11 ничьих и 16 поражений. В последних играх «Фулхэм» играет очень плохо, команда постоянно проигрывает.

Информация для ставок

  • «Арсенал» проиграл лишь один раз за последние пять игр
  • «Фулхэм» проиграл четыре игры кряду
  • «Арсенал» забил девять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.05. Также можно поставить на то, что «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.77. Еще одна ставка для этого поединка — победа «Арсенала» или ничейный исход по 1.17.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Славия» — «Арсенал».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.61 1.76 2.17
Лига Ставок 2.36 1.60 1.72 2.13
Мелбет 1.80 2.18
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