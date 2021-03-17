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«Арсенал» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы (18.03.2021)

вчера, 06:47

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» примет «Олимпиакос». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.877.67
Фонбет 1.40 4.80 8.20
Мелбет 1.46 5.00 7.60

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Арсенал» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу «канониров» можно по коэффициенту 1.44. Победа «Олимпиакоса» оценивается в 7.9, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.7 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.23. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 1.88.

Форма команд

«Арсенал» в последнее время наладил свою игру и не проигрывает на протяжении нескольких матчей. Лондонцы выиграли первый матч (3:1) с «Олимпиакосом» и практически обеспечили себе выход в четвертьфинал ЛЕ. В прошлых двух турах АПЛ «Арсенал» обыграл «Тоттенхем» (2:1) и сыграл вничью с «Бернли» (1:1).

«Олимпиакос» уверенно лидирует в чемпионате Греции и может сконцентрироваться на ответном матче Лиге Европы, хотя шансов у команды откровенно мало. Чтобы пройти в следующий раунд, греческому клубу необходимо забивать минимум трижды. Последние две игры «Олимпиакоса» в чемпионате завершились победами над «Ларисой» (3:1) и «Ламией» (3:0).

Информация для ставок

  • «Арсенал» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • В последних пяти матчах «Арсенала» сыграла ставка «обе забьют»
  • Последние шесть матчей «Олимпиакоса» завершились исходом «обе забьют»
  • В пяти последних очных встречах команд трижды побеждал «Арсенал», две другие завершились победами «Олимпиакоса»

Прогноз

Шансы «Олимпиакоса» на выход в четвертьфинал очень малы, но забить «Арсеналу» команде вполне по силам. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на то, что команды смогут поразить ворота друг друга, по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.65 1.76 2.12
Мелбет 2.33 1.71
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shlomo
shlomo
вчера в 07:50
Для Арсенала все уже решено...
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