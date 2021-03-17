«Арсенал» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги Европы (18.03.2021)

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вчера, 06:47

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» примет «Олимпиакос». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Арсенал» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу «канониров» можно по коэффициенту 1.44. Победа «Олимпиакоса» оценивается в 7.9, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.7 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.23. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 1.88.

Форма команд

«Арсенал» в последнее время наладил свою игру и не проигрывает на протяжении нескольких матчей. Лондонцы выиграли первый матч (3:1) с «Олимпиакосом» и практически обеспечили себе выход в четвертьфинал ЛЕ . В прошлых двух турах АПЛ «Арсенал» обыграл «Тоттенхем» (2:1) и сыграл вничью с «Бернли» (1:1).

«Олимпиакос» уверенно лидирует в чемпионате Греции и может сконцентрироваться на ответном матче Лиге Европы, хотя шансов у команды откровенно мало. Чтобы пройти в следующий раунд, греческому клубу необходимо забивать минимум трижды. Последние две игры «Олимпиакоса» в чемпионате завершились победами над «Ларисой» (3:1) и «Ламией» (3:0).

Информация для ставок

«Арсенал» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

В последних пяти матчах «Арсенала» сыграла ставка «обе забьют»

Последние шесть матчей «Олимпиакоса» завершились исходом «обе забьют»

В пяти последних очных встречах команд трижды побеждал «Арсенал», две другие завершились победами «Олимпиакоса»

Прогноз

Шансы «Олимпиакоса» на выход в четвертьфинал очень малы, но забить «Арсеналу» команде вполне по силам. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на то, что команды смогут поразить ворота друг друга, по коэффициенту 1.88.