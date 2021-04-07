«Арсенал» — «Славия» Прага. Прогноз на матч Лиги Европы (08.04.2021)

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вчера, 11:58

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам первый матч 1/4 Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» примет «Славию» из Праги. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет номинально домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.57. Победа «Славии» оценивается в 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 2.00. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Арсенал» после неплохого отрезка в чемпионате, вновь стал терять очки. Команда идет на 10-м месте, пробиться в Лигу чемпионов может только в случае победы в Лиге Европы. Коллектив серьезно настраивается на игру в этом турнире и приложит максимум усилий для прохода в полуфинал. В последних матчах «Арсенал» крупно проиграл «Ливерпулю» (0:3) и сыграл вничью с «Вест Хэмом» (3:3).

«Славия» уверенно лидирует в чемпионате Чехии и практически гарантировала себе чемпионство. Команда зашла довольно далеко в ЛЕ , поэтому коллективу терять особо нечего, игроки покажут все свои навыки и способности в этих двух поединках. В прошлом туре чемпионата «Славия» сыграла вничью с «Збройовка Брно» (0:0), а немного ранее обыграла «Опаву» (4:0).

Информация для ставок

«Арсенал» не может выиграть три матча подряд во всех турнирах

«Славия» не проигрывает уже 21 матч подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Арсенала» завершились тоталом больше 2,5 мячей

«Славия» не пропускает на выезде уже три матча во всех турнирах

Прогноз

Лондонская команда не в самой лучшей форме, однако, является большим фаворитом в этом противостоянии. Предполагаем, что чешская команда проиграет не более чем в один мяч. Сделать ставку на «Славию» с форой +1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.91.

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