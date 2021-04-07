«Арсенал» — «Славия» Прага. Прогноз на матч Лиги Европы (08.04.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам первый матч 1/4 Лиги Европы. Лондонский «Арсенал» примет «Славию» из Праги. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет номинально домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.57. Победа «Славии» оценивается в 6.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 2.00. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.
Форма команд
«Арсенал» после неплохого отрезка в чемпионате, вновь стал терять очки. Команда идет на 10-м месте, пробиться в Лигу чемпионов может только в случае победы в Лиге Европы. Коллектив серьезно настраивается на игру в этом турнире и приложит максимум усилий для прохода в полуфинал. В последних матчах «Арсенал» крупно проиграл «Ливерпулю» (0:3) и сыграл вничью с «Вест Хэмом» (3:3).
«Славия» уверенно лидирует в чемпионате Чехии и практически гарантировала себе чемпионство. Команда зашла довольно далеко в ЛЕ, поэтому коллективу терять особо нечего, игроки покажут все свои навыки и способности в этих двух поединках. В прошлом туре чемпионата «Славия» сыграла вничью с «Збройовка Брно» (0:0), а немного ранее обыграла «Опаву» (4:0).
Информация для ставок
- «Арсенал» не может выиграть три матча подряд во всех турнирах
- «Славия» не проигрывает уже 21 матч подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Арсенала» завершились тоталом больше 2,5 мячей
- «Славия» не пропускает на выезде уже три матча во всех турнирах
Прогноз
Лондонская команда не в самой лучшей форме, однако, является большим фаворитом в этом противостоянии. Предполагаем, что чешская команда проиграет не более чем в один мяч. Сделать ставку на «Славию» с форой +1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.91.
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