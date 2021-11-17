«Астон Вилла» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (20.11.2021)

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17 ноября 2021, 19:37

«Астон Вилла» примет «Брайтон» в рамках 12-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Астон Виллу». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Брайтона» в 2.70.

Дополнительная ставка на грядущий матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.60.

Форма команд

«Астон Вилла» идет на 16-й строчке в турнирной таблице, в активе клуба десять пунктов. В последних матчах клуб из Бирмингема показывает далеко не лучшую свою игру, команда уступила «Саутгемптону», а также проиграла «Вест Хэму» и «Арсеналу».

«Брайтон» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 17 баллов. В последних матчах «Брайтон» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и «Ливерпулем», а также уступил «Манчестер Сити».

Информация для ставок

«Брайтон» не побеждает в семи поединках кряду

«Астон Вилла» проиграла пять поединков кряду

У «Брайтона» пять пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Брайтон» не проиграет — коэффициент 2.45. «Брайтон» находится в плохой форме, но этот клуб сейчас все равно играет лучше соперника, поэтому никто не будет удивлен, если команда победит или сыграет вничью.