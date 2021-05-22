«Астон Вилла» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

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сегодня, 00:27

«Астон Вилла» примет лондонский «Челси» на своем поле в рамках последнего тура АПЛ .

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на игру: победа «Челси» по коэффициенту 1.50, ничейный исход по 4.80 и победа «Астон Виллы» по 6.00

Форма команд

«Астон Вилла» набрала 52 пункта и находится на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 15 побед, семь ничьих и 15 поражений. Клуб забил 53 мяча и пропустил 45 голов.

«Челси» Томаса Тухеля набрал 67 баллов и находится на третьей строчке в турнирной таблице. Команда все еще может упустить свой шанс сыграть в Лиге Чемпионов, если проиграет в этом поединке. Всего у «Челси» 19 побед, десять ничьих и восемь поражений. Клуб забил 57 голов и пропустил 34 мяча. В последних матчах у «Челси» всё очень хорошо, команда стабильно набирает очки и двигается в сторону попадания в ЛЧ .

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла два матча из последних пяти

«Челси» выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

«Астон Вилла» пропустила восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют» по 1.80.

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