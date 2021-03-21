«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (21.03.2021)

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сегодня, 01:52

«Астон Вилла» сыграет против «Тоттенхэма» в матче перенесенного 18-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередной матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча является «Тоттенхэм». На победу «шпор» рекомендуют ставить по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на ничью по 3.40 и на победу «Астон Виллы» по 3.00.

Форма команд

«Астон Вилла» хороша в этом сезоне, но иногда команде не хватает уверенности. Клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 41 пункт. «Астон Вилла» выиграла 12 поединков, пять раз играла вничью и проиграла десять матчей. Клуб из Бирмингема забил 39 голов и пропустил 28 мячей.

«Тоттенхэм» не показывает ту игру, которую все ждали от этого клуба после назначения Жозе Моуриньо. Команда расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице. «Тоттенхэм» набрал 45 пунктов. В активе команды 13 побед, шесть ничьих и девять поражений. «Шпоры» забили 47 голов и пропустили 30 мячей.

Информация для ставок

● «Астон Вилла» не побеждает три матча кряду

● «Тоттенхэм» победил в трех матчах из последних пяти

● «Астон Вилла» забила всего три гола в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Тоттенхэм» не проиграет по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на гол с 46-й по 60-ю минуту матча по 2.45.

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