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«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (21.03.2021)

сегодня, 01:52

«Астон Вилла» сыграет против «Тоттенхэма» в матче перенесенного 18-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на очередной матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.153.442.42
Фонбет 3.10 3.35 2.35
Мелбет 3.24 3.40 2.42
Pin-Up.ru 3.21 3.40 2.38

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча является «Тоттенхэм». На победу «шпор» рекомендуют ставить по коэффициенту 2.40. Также можно поставить на ничью по 3.40 и на победу «Астон Виллы» по 3.00.

Форма команд

«Астон Вилла» хороша в этом сезоне, но иногда команде не хватает уверенности. Клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 41 пункт. «Астон Вилла» выиграла 12 поединков, пять раз играла вничью и проиграла десять матчей. Клуб из Бирмингема забил 39 голов и пропустил 28 мячей.

«Тоттенхэм» не показывает ту игру, которую все ждали от этого клуба после назначения Жозе Моуриньо. Команда расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице. «Тоттенхэм» набрал 45 пунктов. В активе команды 13 побед, шесть ничьих и девять поражений. «Шпоры» забили 47 голов и пропустили 30 мячей.

Информация для ставок

● «Астон Вилла» не побеждает три матча кряду
● «Тоттенхэм» победил в трех матчах из последних пяти
● «Астон Вилла» забила всего три гола в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Тоттенхэм» не проиграет по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на гол с 46-й по 60-ю минуту матча по 2.45.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.50 1.86 2.05 1.49 2.80
Мелбет 1.88 2.07
Pin-Up.ru 2.67 1.49 1.85 2.00 1.48 2.70
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 09:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Астон Вилла»
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