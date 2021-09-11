«Аталанта» – «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.09.2021)

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сегодня, 11:16

Стартует очередной тур чемпионата Италии и в Бергамо в гости к «Аталанте» пожалует «Фиорентина». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.6 на победу хозяев, на гостей же можно взять по коэффициенту 5.6, поставить на ничейный результат можно по коэффициенту 4.35.

Также в линии букмекеры предлагают 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.57. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Аталанта» в первых турах национального чемпионата уже успела потерять очки, в крайнем поединке расписав нулевую ничью с «Болоньей». Матчем ранее команда побывала в Турине и смогла одолеть местный «Торино» со счетом (2:1). Девятое место никак не устраивает коллектив, который намерен бороться за медали и в текущем сезоне.

«Фиорентина» великолепно провела межсезонье, не потерпев ни одного поражения. Но на старте чемпионата смогла взять только три очка, обыграв дома все тот же «Торино» (2:1). Первый тур балов команде не принес, выезд в Рим на игру с «Ромой» завершился поражением со счетом (1:3).

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла всего три поединка из последних девяти

У «Фиорентины» шесть побед в семи крайних матчах (с учетом серии пенальти)

Восемь последних очных встреч завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Фиорентина» не может выиграть в гостях в четырех играх кряду

Прогноз