«Аталанта» – «Фиорентина». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.09.2021)

Стартует очередной тур чемпионата Италии и в Бергамо в гости к «Аталанте» пожалует «Фиорентина». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.6 на победу хозяев, на гостей же можно взять по коэффициенту 5.6, поставить на ничейный результат можно по коэффициенту 4.35.
Также в линии букмекеры предлагают 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.57. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Аталанта» в первых турах национального чемпионата уже успела потерять очки, в крайнем поединке расписав нулевую ничью с «Болоньей». Матчем ранее команда побывала в Турине и смогла одолеть местный «Торино» со счетом (2:1). Девятое место никак не устраивает коллектив, который намерен бороться за медали и в текущем сезоне.
«Фиорентина» великолепно провела межсезонье, не потерпев ни одного поражения. Но на старте чемпионата смогла взять только три очка, обыграв дома все тот же «Торино» (2:1). Первый тур балов команде не принес, выезд в Рим на игру с «Ромой» завершился поражением со счетом (1:3).
Информация для ставок
- «Аталанта» выиграла всего три поединка из последних девяти
- У «Фиорентины» шесть побед в семи крайних матчах (с учетом серии пенальти)
- Восемь последних очных встреч завершились результатом ТБ 2.5
- «Фиорентина» не может выиграть в гостях в четырех играх кряду
Прогноз
Мы увидим игру очень сбалансированных и крепких команд. Конечно «Аталанта» дома будет владеть мячом и преимуществом в целом, но нельзя исключать, что гости смогут навязать борьбу и зацепиться за очки. Предлагаем сыграть на голы и поставить ТБ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.