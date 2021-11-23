«Атлетико» – «Милан». Прогноз на матч Лиги чемпионов (24.11.2021)

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23 ноября 2021, 14:14

Пятый тур Лиги чемпионов порадует нас большим количеством интересных поединков. Один из них – это сражение в Мадриде «Атлетико» и «Милана». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Команды совершенно в разном состоянии подходят к нынешнему противостоянию. В связи с абсолютными неудачами «Милана», букмекеры дают аж коэффициент 5.5 на его победу. Загрузить на победу «Атлетико» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6. Поверить в ничью предлагают по коэффициенту 4.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Ставку на «обе забьют» можно взять по 1.92.

Форма команд

«Атлетико» продолжает борьбу за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Команда после четырех туров находится на третьем месте и всего на один бал отстает от заветного места. В минувшем туре подопечные Диего Симеоне сражались с «Ливерпулем» и уступили (0:2). В последнем туре чемпионата Испании дома сыграли с «Осасуной» и добыли три очка благодаря победе (1:0).

«Милан» имеет в своем активе всего одно очко и очень туманные шансы на продолжение борьбы в любом из евротурниров весной. В четвертом туре коллектив расписал ничью с «Порту» (1:1), а в национальном чемпионате оформил ничью с «Интером» (1:1) и уступил «Фиорентине» (3:4).

Информация для ставок

«Атлетико» забивает дома минимум два мяча в четырех из пяти последних матчей

«Милан» пропускает в гостях в восьми играх подряд

Три из четырех минувших поединков с участием «Атлетико» завершились результатом «обе забьют – нет»

Три из пяти последних встреч «Милана» закончились ТМ 2.5

Прогноз