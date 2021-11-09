Австралия – Саудовская Аравия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

Сборные Австралии и Саудовской Аравии сыграют в рамках очередного тура квалификации ЧМ-2022. Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 11 ноября 2021 года.
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0 : 0
завершен
11 ноября 2021, 12:10
четверг
Ставки букмекеров
Фаворитом данной встречи букмекеры считают команду Австралии. Поставить на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.58, на ничью ставки принимаются за 3.82, а победа Саудовской Аравии идет по котировке 6.10.
Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки ТМ(2,5) идут в линии по коэффициенту 1.69, ТБ(2,5) – 2.27.
Форма команд
По итогам четырех сыгранных туров в квалификации ЧМ-2022 сборная Австралии набрала девять очков, расположившись на втором месте группы. Сборная стартовала в отборе с последовательных побед над Китаем (3:0), Вьетнамом (1:0) и Оманом (3:1), но в последней игре случилось гостевое поражение от Японии (1:2).
Саудовская Аравия показала стопроцентный результат на данном этапе отбора. В четырех стартовых турах сборная победила Вьетнам (3:1), Оман (1:0), Японию (1:0) и Китай (3:2). Набрав 12 баллов, сборная единолично захватила лидерство в турнирной таблице.
В общей сложности соперники провели шесть очных противостояний. В этих матчах преимущество на стороне австралийцев, которые взяли четыре победы и ничью против одной виктории у Саудовской Аравии.
Информация для ставок
- Австралия побеждала в 6 прошлых матчах на своем поле
- Австралия забивала минимум два гола в двух домашних поединках против Саудовской Аравии
- Австралия не пропускала больше гола в 7 предыдущих домашних поединках
Прогноз
Австралия пошатнула свои позиции в отборе, проиграв Японии. В этом матче у хозяев есть неплохая возможность перехватить лидерство у Саудовской Аравии, которую хозяева стабильно обыгрывают в очных встречах. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу Австралии по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Фонбет.