Австралия – Саудовская Аравия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

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09 ноября 2021, 00:15

Сборные Австралии и Саудовской Аравии сыграют в рамках очередного тура квалификации ЧМ -2022. Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 11 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом данной встречи букмекеры считают команду Австралии. Поставить на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.58, на ничью ставки принимаются за 3.82, а победа Саудовской Аравии идет по котировке 6.10.

Аналитики также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки ТМ(2,5) идут в линии по коэффициенту 1.69, ТБ (2,5) – 2.27.

Форма команд

По итогам четырех сыгранных туров в квалификации ЧМ -2022 сборная Австралии набрала девять очков, расположившись на втором месте группы. Сборная стартовала в отборе с последовательных побед над Китаем (3:0), Вьетнамом (1:0) и Оманом (3:1), но в последней игре случилось гостевое поражение от Японии (1:2).

Саудовская Аравия показала стопроцентный результат на данном этапе отбора. В четырех стартовых турах сборная победила Вьетнам (3:1), Оман (1:0), Японию (1:0) и Китай (3:2). Набрав 12 баллов, сборная единолично захватила лидерство в турнирной таблице.

В общей сложности соперники провели шесть очных противостояний. В этих матчах преимущество на стороне австралийцев, которые взяли четыре победы и ничью против одной виктории у Саудовской Аравии.

Информация для ставок

Австралия побеждала в 6 прошлых матчах на своем поле

Австралия забивала минимум два гола в двух домашних поединках против Саудовской Аравии

Австралия не пропускала больше гола в 7 предыдущих домашних поединках

Прогноз

Австралия пошатнула свои позиции в отборе, проиграв Японии. В этом матче у хозяев есть неплохая возможность перехватить лидерство у Саудовской Аравии, которую хозяева стабильно обыгрывают в очных встречах. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу Австралии по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Фонбет.