«Аякс» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (08.04.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит первый матч в рамках 1/4 финала Лиги Европы. «Аякс» ждет в гости «Рому». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аякс». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Ромы» оценивается в 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.
Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2,5 – 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 2.21. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.61.
Форма команд
«Рома» в чемпионате Италии не может выиграть уже несколько матчей, команда находится не в лучшем настроении. На данный момент клуб не находится в зоне еврокубков, пробиться в Лигу чемпионов через Серию А будет очень сложно. Итальянская команда может сделать это за счет победы в Лиге Европы. В прошлом туре римляне сыграли вничью с «Сассуоло» (2:2), а до этого уступили в важном матче с «Наполи» (0:2).
«Аякс» отлично себя показывает в чемпионате Нидерландов, уверенно доигрывая сезон. Вероятнее всего, команда завершит сезон чемпионством. После успеха на евроарене два года назад, «Аякс» хочет повторить свои достижения уже в Лиге Европы. В прошлом туре команда обыграла на выезде «Херенвен» (1:2), а игрой ранее разгромила на своем поле «Ден Хааг» (5:0).
Информация для ставок
- «Аякс» выиграл 18 из 20 последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей «Ромы» закончились исходом «обе забьют — нет»
- «Аякс» забил 31 мяч за последние десять домашних поединков
- Две последние встречи команд между собой завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Аякс» показывает очень уверенную игру, особенно на своем поле. Предполагаем, что клуб из Нидерландов сможет справиться с «Ромой» на своем поле и сделать себе хороший задел перед поединком в Италии. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.08.
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