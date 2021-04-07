«Аякс» — «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (08.04.2021)

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вчера, 14:55

Интересную встречу двух ярких команд подарит первый матч в рамках 1/4 финала Лиги Европы. «Аякс» ждет в гости «Рому». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Аякс». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Ромы» оценивается в 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2,5 – 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 2.21. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.61.

Форма команд

«Рома» в чемпионате Италии не может выиграть уже несколько матчей, команда находится не в лучшем настроении. На данный момент клуб не находится в зоне еврокубков, пробиться в Лигу чемпионов через Серию А будет очень сложно. Итальянская команда может сделать это за счет победы в Лиге Европы. В прошлом туре римляне сыграли вничью с «Сассуоло» (2:2), а до этого уступили в важном матче с «Наполи» (0:2).

«Аякс» отлично себя показывает в чемпионате Нидерландов, уверенно доигрывая сезон. Вероятнее всего, команда завершит сезон чемпионством. После успеха на евроарене два года назад, «Аякс» хочет повторить свои достижения уже в Лиге Европы. В прошлом туре команда обыграла на выезде «Херенвен» (1:2), а игрой ранее разгромила на своем поле «Ден Хааг» (5:0).

Информация для ставок

«Аякс» выиграл 18 из 20 последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Ромы» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Аякс» забил 31 мяч за последние десять домашних поединков

Две последние встречи команд между собой завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Аякс» показывает очень уверенную игру, особенно на своем поле. Предполагаем, что клуб из Нидерландов сможет справиться с «Ромой» на своем поле и сделать себе хороший задел перед поединком в Италии. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.08.

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