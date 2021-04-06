«Бавария» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.04.2021).

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вчера, 10:15

Поединок «Баварии» против ПСЖ в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов является одним из самых ожидаемых за последнее время.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, «Бавария» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.95. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 4.00, а на победу ПСЖ по 3.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Бавария» расположилась на первой строчке в турнирной таблице в Бундеслиге. Несмотря на то, что в прошлом году у «Баварии» поражения были большим праздником, в этом сезоне немцы проигрывали три раза только в чемпионате Германии. Клуб выиграл 20 поединков и четыре раза играл вничью. В активе «Баварии» 64 пункта. Клуб забил 79 мячей и пропустил 35 голов. В последних матчах «Бавария» все такая же прекрасная команда, которая способна забить много голов. Однако матч с ПСЖ пропустит главный голеадор клуба — Роберт Левандовски.

ПСЖ испытывает большие проблемы во внутреннем первенстве. Клуб набрал 63 балла и расположился на второй строчке. Команда выиграла 20 матчей, три раза играла вничью и проиграла восемь матчей. Такое количество поражений — удивительно для парижан. Клуб забил 67 мячей и пропустил 22 гола. В последних поединках ПСЖ продолжает лихорадить.

Информация для ставок

● «Бавария» победила в семи матчах кряду во всех турнирах

● ПСЖ выиграл всего два матча из последних пяти во всех турнирах

● У «Баварии» 14 забитых мячей за последние пять игр во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше четырех по коэффициенту 3.00. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по 1.45.