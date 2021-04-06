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«Бавария» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.04.2021).

вчера, 10:15

Поединок «Баварии» против ПСЖ в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов является одним из самых ожидаемых за последнее время.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.003.933.63
Лига Ставок 1.95 3.85 3.70
Фонбет 2.00 4.05 3.60
Мелбет 1.99 3.98 3.80
BetBoom 1.96 3.97 3.71

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, «Бавария» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.95. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 4.00, а на победу ПСЖ по 3.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Бавария» расположилась на первой строчке в турнирной таблице в Бундеслиге. Несмотря на то, что в прошлом году у «Баварии» поражения были большим праздником, в этом сезоне немцы проигрывали три раза только в чемпионате Германии. Клуб выиграл 20 поединков и четыре раза играл вничью. В активе «Баварии» 64 пункта. Клуб забил 79 мячей и пропустил 35 голов. В последних матчах «Бавария» все такая же прекрасная команда, которая способна забить много голов. Однако матч с ПСЖ пропустит главный голеадор клуба — Роберт Левандовски.

ПСЖ испытывает большие проблемы во внутреннем первенстве. Клуб набрал 63 балла и расположился на второй строчке. Команда выиграла 20 матчей, три раза играла вничью и проиграла восемь матчей. Такое количество поражений — удивительно для парижан. Клуб забил 67 мячей и пропустил 22 гола. В последних поединках ПСЖ продолжает лихорадить.

Информация для ставок

● «Бавария» победила в семи матчах кряду во всех турнирах
ПСЖ выиграл всего два матча из последних пяти во всех турнирах
● У «Баварии» 14 забитых мячей за последние пять игр во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше четырех по коэффициенту 3.00. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по 1.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.61 1.90 1.98
Лига Ставок 2.32 1.62 1.84 1.98
Мелбет 2.39 1.68
BetBoom 3.82 1.29 2.31 1.65 1.81 2.05
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sv_1969
sv_1969
вчера в 10:27
Надеюсь на победу хозяев
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