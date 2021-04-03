«Белененсеш» — «Боавишта»: прогноз на матч Примейры (04.04.21)

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вчера, 18:13

В 25-м туре чемпионата Португалии пройдет матч «Белененсеш» — «Боавишта». Предлагаем прогноз и обзор ставок, которые дали букмекеры на это противостояние.

Ставки букмекеров

Шансы команд забрать три очка в этой игре букмекеры расценили практически одинаково. Поставить на победу «Белененсеша» БК Мелбет предлагает за 2.71, а гостевая виктория «Боавишты» котируется в 2.88. Ничья доступна за 3.00.

С большим перевесом в линии букмекера идут ставки на низкую результативность в матче. Заключить пари на тотал меньше (2,5) голов можно за 1.47, больше – 2.88.

Форма команд

«Белененсеш» — это 11-я команда чемпионата Португалии, набравшая за 24 тура 26 очков. Таких результатов сегодняшние хозяева добились за счет пяти побед и 11 ничейных встреч. По итогам двух прошлых туров лиги «сине-белые» пополнили свой актив на четыре зачетных пункта, обыграв «Фаренсе» (1:0) и сыграв вничью с «Риу Аве» (0:0).

«Боавишта» базируется на последнем месте рейтинга Примейры, которое команда делит с «Насионалем» и «Маритиму». Чтобы выйти из зоны вылета «черно-белым» нужно ликвидировать минимальное отставание от пятнадцатой строчки.

В двух последних матчах чемпионата «Боавишта» не набирала очков. После домашней победы над «Фамаликаном» (3:0) команда последовательно уступила «Бенфике» (0:2) и «Фаренсе» (0:1).

Информация для ставок

• В 13 из 14 прошлых встречах команд больше двух мячей не забивалось

• «Боавишта» не пропускала голы в 5 из 6 предыдущих встречах с «Белененсешем»

• «Боавишта» не побеждала в 15 из 16 предыдущих выездных играх чемпионата

• «Боавишта» пропускала минимум два гола в 3 последних гостевых встречах лиги

Прогноз

«Белененсеш» на данном отрезке сезона выглядит предпочтительней своего соперника. У хозяев грядущей встречи надежно действует оборона, что может стать решающим фактором в игре. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Белененсеша» с форой (0) по коэффициенту 1.90 в БК Мелбет.