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«Белененсеш» — «Боавишта»: прогноз на матч Примейры (04.04.21)

вчера, 18:13

В 25-м туре чемпионата Португалии пройдет матч «Белененсеш» — «Боавишта». Предлагаем прогноз и обзор ставок, которые дали букмекеры на это противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.772.953.05
Фонбет Live! 37.00 15.00 1.05
Мелбет 2.49 2.98 3.42
Pin-Up.ru 2.68 2.85 2.90

Ставки букмекеров

Шансы команд забрать три очка в этой игре букмекеры расценили практически одинаково. Поставить на победу «Белененсеша» БК Мелбет предлагает за 2.71, а гостевая виктория «Боавишты» котируется в 2.88. Ничья доступна за 3.00.

С большим перевесом в линии букмекера идут ставки на низкую результативность в матче. Заключить пари на тотал меньше (2,5) голов можно за 1.47, больше – 2.88.

Форма команд

«Белененсеш» — это 11-я команда чемпионата Португалии, набравшая за 24 тура 26 очков. Таких результатов сегодняшние хозяева добились за счет пяти побед и 11 ничейных встреч. По итогам двух прошлых туров лиги «сине-белые» пополнили свой актив на четыре зачетных пункта, обыграв «Фаренсе» (1:0) и сыграв вничью с «Риу Аве» (0:0).

«Боавишта» базируется на последнем месте рейтинга Примейры, которое команда делит с «Насионалем» и «Маритиму». Чтобы выйти из зоны вылета «черно-белым» нужно ликвидировать минимальное отставание от пятнадцатой строчки.

В двух последних матчах чемпионата «Боавишта» не набирала очков. После домашней победы над «Фамаликаном» (3:0) команда последовательно уступила «Бенфике» (0:2) и «Фаренсе» (0:1).

Информация для ставок

• В 13 из 14 прошлых встречах команд больше двух мячей не забивалось
• «Боавишта» не пропускала голы в 5 из 6 предыдущих встречах с «Белененсешем»
• «Боавишта» не побеждала в 15 из 16 предыдущих выездных играх чемпионата
• «Боавишта» пропускала минимум два гола в 3 последних гостевых встречах лиги

Прогноз

«Белененсеш» на данном отрезке сезона выглядит предпочтительней своего соперника. У хозяев грядущей встречи надежно действует оборона, что может стать решающим фактором в игре. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Белененсеша» с форой (0) по коэффициенту 1.90 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 1.78 2.13 1.44 2.89
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 19:52
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)
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