«Белененсеш» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.12.2021)

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08 декабря 2021, 21:46

В рамках очередного тура чемпионата Португалии очную встречу проведут «Белененсеш» и «Эшторил». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

В данном противостоянии симпатии букмекеров на стороне гостей. Ставки на победу «Эшторила» компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.89. За ничейный исход предложена коэффициент 3.32, а победа «Белененсеша» идет по котировке 4.55.

Форма команд

Вспышка COVID-19 не позволяла «Белененсешу» набрать очки в последних турах чемпионата Португалии. В отсутствие ключевых футболистов команда последовательно уступила «Портимоненси» (0:2) и «Бенфике» (0:7), оставшись на последнем месте турнирной таблице.

«Эшторил» не побеждал в четырех предыдущих турах португальского чемпионата. На данный момент «Эшторил» замыкает первую пятерку рейтинга лиги, набрав 21 балл.

Информация для ставок

• В 4 предыдущих гостевых матчах «Эшторила» в лиге сыграла ставка ТМ (2,5)

• «Белененсеш» не побеждал в 12 из прошлых 13 матчей чемпионата

• Команды не забивали больше двух голов в 3 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

«Белененсеш» вынужден действовать с оглядкой на защиту, а «Эшторил» не отличается результативностью в гостевых поединках. Поэтому рекомендуем ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.68 в БК Фонбет.