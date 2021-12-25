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«Беерсхот-Вилрийк» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.12.2021)

25 декабря 2021, 11:20
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В 21-м туре чемпионата Бельгии мы сможем увидеть интересное противостояние. «Беерсхот-Вилрийк» ждет в гости «Андерлехт». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Беерсхот-Вилрийк
Андерлехт
0 : 7
завершен
27 декабря 2021, 23:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Преимущество в этом поединке букмекеры отдают «Андерлехту». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.58. На победу хозяев коэффициент составляет 5.3. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.4.

Букмекеры больше верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.62. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Андерлехт» на днях уверенно выиграл матч Кубка Бельгии с «Кортрейком» (3:0) и уже вышел в полуфинал турнира. В чемпионате страны клуб занимает четвертое место, набрав 35 очков, отставая от лидера «Юнион Сент-Жиллуаз» на 11 пунктов. Предстоящий матч с главным аутсайдером турнирной таблицы оставляет неплохие шансы на три очка.

«Беерсхот-Вилрийк» плохо провел первую половину чемпионата и по итогам 20 туров смог набрать всего девять очков. Команда имеет серьезные проблемы с построением игры и не может конкурировать с более сильными оппонентами. «Беерхсот-Вилрийк» очень мало забивает (15 мячей), что говорит о необходимости усиления нападения в зимнее трансферное окно.

Информация для ставок

  • «Беерсхот-Вилрийк» проиграл пять последних матчей во всех турнирах
  • «Андерлехт» уступил в двух матчах из десяти последних, проведенных на выезде
  • «Андерлехт» выиграл у «Беерсхот-Вилрийк» два последних поединка
  • Три из четырех встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Андерлехт» выступает гораздо сильнее и увереннее, чем главный аутсайдер чемпионата. Предполагаем, что у хозяев нет никаких шансов зацепиться за очки в этом противостоянии. Предлагаем сделать ставку на победу «Андерлехта» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.61 1.88 2.02
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