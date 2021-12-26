«Остенде» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2021)

«Остенде» в 21-м туре чемпионата Бельгии принимает на своем поле «Генк». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.
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0 : 4
завершен
26 декабря 2021, 23:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Генка» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.99. Поверить в успех «Остенде» можно по коэффициенту 3.5, а ничья котируется по коэффициенту 3.75.
На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.68. Сделать свой выбор в пользу ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. «Обе забьют» котируется по коэффициенту 1.59.
Форма команд
«Остенде» проводит средний сезон, не хватая звезд с неба, но и находится в середине турнирной таблице с небольшим запасом очков от зоны вылета. Коллектив занимает 11-е место и набрал 23 балла, что вряд ли позволит ему побороться за самые высокие места, тем не менее от зоны плей-офф отставание составляет семь очков. В прошлом туре «Остенде» обыграл на выезде аутсайдера «Беерсхот-Вилрийк» (2:0), а ранее уступил на своем поле «Кортрейку» (0:2).
«Генк» не смог в этом сезоне конкурировать с лидерами чемпионата Бельгии и держится только в середине таблицы, а именно на девятом месте. Команда набрала 26 очков и на четыре балла отстает от зоны плей-офф. Болельщики не поймут непопадание в топ-8 чемпионата, поэтому коллективу следует собраться с силами и начать стабильно набирать очки, чтобы исправить ситуацию. В прошлых двух матчах чемпионата Бельгии «Генк» сыграл вничью с «Антверпеном» (1:1) и выиграл на своем поле у «Шарлеруа» (4:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Остенде» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Генк» выиграл только две встречи из последних десяти во всех турнирах
- Пять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 3.5 мячей и исходом «обе забьют»
- «Генк» выиграл у «Остенде» три из четырех последних выездных матчей
Прогноз
«Генк» на данный момент крайне мотивирован на игру, мы предполагаем, что гости окажутся сильнее «Остенде» в этом противостоянии. Рекомендуем сделать ставку на победу «Генка» по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Фонбет.