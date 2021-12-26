ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБельгия. Про-Лига 2021/2022

«Остенде» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2021)

26 декабря 2021, 12:07

«Остенде» в 21-м туре чемпионата Бельгии принимает на своем поле «Генк». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Остенде
Генк
0 : 4
завершен
26 декабря 2021, 23:00
воскресенье
Смотреть трансляцию
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.904.211.85
Фонбет 4.60 4.60 1.60
Мелбет 5.15 4.52 1.52
1XBET 5.20 4.58 1.51
BetBoom 5.60 4.80 1.54

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Генка» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.99. Поверить в успех «Остенде» можно по коэффициенту 3.5, а ничья котируется по коэффициенту 3.75.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.68. Сделать свой выбор в пользу ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. «Обе забьют» котируется по коэффициенту 1.59.

Форма команд

«Остенде» проводит средний сезон, не хватая звезд с неба, но и находится в середине турнирной таблице с небольшим запасом очков от зоны вылета. Коллектив занимает 11-е место и набрал 23 балла, что вряд ли позволит ему побороться за самые высокие места, тем не менее от зоны плей-офф отставание составляет семь очков. В прошлом туре «Остенде» обыграл на выезде аутсайдера «Беерсхот-Вилрийк» (2:0), а ранее уступил на своем поле «Кортрейку» (0:2).

«Генк» не смог в этом сезоне конкурировать с лидерами чемпионата Бельгии и держится только в середине таблицы, а именно на девятом месте. Команда набрала 26 очков и на четыре балла отстает от зоны плей-офф. Болельщики не поймут непопадание в топ-8 чемпионата, поэтому коллективу следует собраться с силами и начать стабильно набирать очки, чтобы исправить ситуацию. В прошлых двух матчах чемпионата Бельгии «Генк» сыграл вничью с «Антверпеном» (1:1) и выиграл на своем поле у «Шарлеруа» (4:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Остенде» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Генк» выиграл только две встречи из последних десяти во всех турнирах
  • Пять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 3.5 мячей и исходом «обе забьют»
  • «Генк» выиграл у «Остенде» три из четырех последних выездных матчей

Прогноз

«Генк» на данный момент крайне мотивирован на игру, мы предполагаем, что гости окажутся сильнее «Остенде» в этом противостоянии. Рекомендуем сделать ставку на победу «Генка» по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.57 1.97 1.91
Мелбет 2.57 1.48
1XBET 5.98 1.14
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
shlomo
shlomo
26 декабря 2021 в 12:24
Генк выиграет этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100