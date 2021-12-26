«Остенде» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.12.2021)

1640509648

26 декабря 2021, 12:07

«Остенде» в 21-м туре чемпионата Бельгии принимает на своем поле «Генк». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Генка» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.99. Поверить в успех «Остенде» можно по коэффициенту 3.5, а ничья котируется по коэффициенту 3.75.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.68. Сделать свой выбор в пользу ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. «Обе забьют» котируется по коэффициенту 1.59.

Форма команд

«Остенде» проводит средний сезон, не хватая звезд с неба, но и находится в середине турнирной таблице с небольшим запасом очков от зоны вылета. Коллектив занимает 11-е место и набрал 23 балла, что вряд ли позволит ему побороться за самые высокие места, тем не менее от зоны плей-офф отставание составляет семь очков. В прошлом туре «Остенде» обыграл на выезде аутсайдера «Беерсхот-Вилрийк» (2:0), а ранее уступил на своем поле «Кортрейку» (0:2).

«Генк» не смог в этом сезоне конкурировать с лидерами чемпионата Бельгии и держится только в середине таблицы, а именно на девятом месте. Команда набрала 26 очков и на четыре балла отстает от зоны плей-офф. Болельщики не поймут непопадание в топ-8 чемпионата, поэтому коллективу следует собраться с силами и начать стабильно набирать очки, чтобы исправить ситуацию. В прошлых двух матчах чемпионата Бельгии «Генк» сыграл вничью с «Антверпеном» (1:1) и выиграл на своем поле у «Шарлеруа» (4:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Остенде» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Генк» выиграл только две встречи из последних десяти во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 3.5 мячей и исходом «обе забьют»

«Генк» выиграл у «Остенде» три из четырех последних выездных матчей

Прогноз

«Генк» на данный момент крайне мотивирован на игру, мы предполагаем, что гости окажутся сильнее «Остенде» в этом противостоянии. Рекомендуем сделать ставку на победу «Генка» по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Фонбет.