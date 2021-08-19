«Бетис» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (20.08.2021)

Примера возвращается, на очереди второй тур чемпионата. Букмекеры Фонбет уже представили свои котировки на поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Бетис». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90 и на победу «Кадиса» по 6.60.
Форма команд
«Бетис» стартовал в Примере не лучшим образом, команда начала с ничейного исхода. Это был поединок против «Мальорки», который завершился со счетом 1:1.
В начале этого сезона «Кадис» отметился ничьей, команда сыграла со счетом 1:1 с «Леванте». Клуб расположился на шестой строчке в турнирной таблице. На «Кадис» большие надежды, эта команда способна замахнуться на попадание в топ-7.
Информация для ставок
● «Бетис» выиграл два матча из последних пяти
● «Кадис» не проигрывает три матча подряд
● «Бетис» забил десять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Несмотря на то, что «Бетис» выглядит фаворитом в этом матче, не стоит забывать о хорошей форме «Кадиса». Этот клуб может удивить всех болельщиков. В этом поединке стоит поставить на ничейный исход или победу «Кадиса» по коэффициенту 2.45.
Ранее букмекеры предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Турции.