«Бетис» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (20.08.2021)

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вчера, 18:25

Примера возвращается, на очереди второй тур чемпионата. Букмекеры Фонбет уже представили свои котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Бетис». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90 и на победу «Кадиса» по 6.60.

Форма команд

«Бетис» стартовал в Примере не лучшим образом, команда начала с ничейного исхода. Это был поединок против «Мальорки», который завершился со счетом 1:1.

В начале этого сезона «Кадис» отметился ничьей, команда сыграла со счетом 1:1 с «Леванте». Клуб расположился на шестой строчке в турнирной таблице. На «Кадис» большие надежды, эта команда способна замахнуться на попадание в топ-7.

Информация для ставок

● «Бетис» выиграл два матча из последних пяти

● «Кадис» не проигрывает три матча подряд

● «Бетис» забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Несмотря на то, что «Бетис» выглядит фаворитом в этом матче, не стоит забывать о хорошей форме «Кадиса». Этот клуб может удивить всех болельщиков. В этом поединке стоит поставить на ничейный исход или победу «Кадиса» по коэффициенту 2.45.

Ранее букмекеры предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Турции.