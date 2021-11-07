«Бетис» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 12:45

В 13-м туре испанской Примеры «Бетис» примет «Севилью» в рамках «севильского дерби». Матч пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Севилью». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.25, а победа хозяев идёт по коэффициенту 3.00.

Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80.

Форма команд

«Бетис» расположился в нынешнем сезоне на пятой строчке. В активе испанского клуба 21 балл. Команда выиграла шесть поединков, трижды играла вничью и столько же проигрывала. В активе «бетикос» 19 забитых и 15 пропущенных голов. В последних матчах «огурцы» проиграли «Атлетико» из Мадрида, а также выиграли у «Валенсии» и «Райо Вальекано».

«Севилья» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба 24 балла. Команда выиграла семь матчей, трижды играла вничью и проиграла в одном поединке. У «Севильи» 19 забитых и семь пропущенных мячей. В последних матчах «Севилья» выиграла у «Осасуны», а также сыграла вничью с «Мальоркой» и победила «Леванте».

Информация для ставок

«Севилья» проиграла всего один матч из последних пяти

«Бетис» проиграл два матча из последних пяти

У «Севильи» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют и „Севилья“ выиграет» по коэффициенту 4.90. В таких матчах всегда много голов, но сейчас «Севилья» смотрится лучше своего соперника и может забрать три балла со стадиона «Бенито Вильямарин». Гости находятся в лучшей форме и не зря занимают свое место в таблице.