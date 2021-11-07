ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИспания. Примера 2021/2022

«Бетис» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (07.11.2021)

07 ноября 2021, 12:45

В 13-м туре испанской Примеры «Бетис» примет «Севилью» в рамках «севильского дерби». Матч пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Испания. Примера 2021/2022
Бетис
Севилья
0 : 2
завершен
07 ноября 2021, 23:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.013.302.59
Фонбет 2.90 3.15 2.60
Мелбет 3.23 3.27 2.41

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Севилью». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.25, а победа хозяев идёт по коэффициенту 3.00.

Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80.

Форма команд

«Бетис» расположился в нынешнем сезоне на пятой строчке. В активе испанского клуба 21 балл. Команда выиграла шесть поединков, трижды играла вничью и столько же проигрывала. В активе «бетикос» 19 забитых и 15 пропущенных голов. В последних матчах «огурцы» проиграли «Атлетико» из Мадрида, а также выиграли у «Валенсии» и «Райо Вальекано».

«Севилья» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба 24 балла. Команда выиграла семь матчей, трижды играла вничью и проиграла в одном поединке. У «Севильи» 19 забитых и семь пропущенных мячей. В последних матчах «Севилья» выиграла у «Осасуны», а также сыграла вничью с «Мальоркой» и победила «Леванте».

Информация для ставок

  • «Севилья» проиграла всего один матч из последних пяти
  • «Бетис» проиграл два матча из последних пяти
  • У «Севильи» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют и „Севилья“ выиграет» по коэффициенту 4.90. В таких матчах всегда много голов, но сейчас «Севилья» смотрится лучше своего соперника и может забрать три балла со стадиона «Бенито Вильямарин». Гости находятся в лучшей форме и не зря занимают свое место в таблице.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.77 2.10
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
5r3s8akcsw86
5r3s8akcsw86
07 ноября в 20:11
Футбольный клуб Севилья одержит победу.
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
07 ноября в 13:24
И ещё дерби.
shlomo
shlomo
07 ноября в 12:47
Игра равных команд...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100