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«Бордо» — «Тулуза». Прогноз на матч Кубка Франции (10.02.2021)

сегодня, 17:38

На стадии 1/32 финала Кубка Франции сыграют «Бордо» и «Тулуза». Прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 10 февраля, в нашем анонсе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.753.734.70
Fonbet 1.75 3.70 4.70
Мелбет 1.77 3.70 4.32
Лига ставок 1.77 3.70 4.60
Pin-up 1.76 3.75 4.80

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой игре букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу «Бордо» компания Бетсити предлагает по коэффициенту 1.77. Вероятность того, что победы добьется «Тулуза», оценивается котировкой 4.32, а ничья идет за 3.70.

На результативность в этом матче БК предложила равную линию. Заключить пари на тотал меньше 2,5 мячей предлагается за 1.93, больше – 1.91.

Форма команд

«Бордо» сейчас показывает не лучшие результаты. В чемпионате Франции команда проиграла три матча подряд, опустившись на десятое место в турнирной таблице. В этой серии «жирондинцы» уступили «Лиону» (1:2), «Лиллю» (0:3) и «Бресту» (1:2).

«Тулуза» вылетела из элиты французского футбола в 2019 году. Во второй лиге команда сейчас ведет борьбу за то, чтобы вновь повыситься в классе. В турнирной таблице «фиолетовые» занимают второе место, набрав 46 очков.

Информация для ставок

  • «Бордо» победил «Тулузу» в двух прошлых очных встречах
  • В четырех последних очных встречах команд прошла ставка на ОБЗ
  • «Тулуза» забивала и пропускала голы в двух предыдущих гостевых матчах

Прогноз

«Тулуза» проводит очень неплохой сезон во второй лиге. У «фиолетовых» сохранился боевой состав, который способен дать бой «Бордо» даже в гостях.

Учитывая наличие проблем у хозяев в защите, предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.85 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.753.734.70
Fonbet 1.75 3.70 4.70
Мелбет 1.77 3.70 4.32
Лига ставок 1.77 3.70 4.60
Pin-up 1.76 3.75 4.80
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:53
Бордо должно побеждать
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