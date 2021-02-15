«Ботошани» — «Газ Метан»: прогноз на матч чемпионата Румынии (15.02.2021)

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сегодня, 10:46

Интересный поединок подарит нам 23-й тур высшей лиги Румынии. «Ботошани» ждет в гости «Газ Метан».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ботошани». Команда играет домашний поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 1.87. Победа «Газ Метана» оценивается в 4.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.65.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.72. Есть вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Газ Метан» после вылета из Кубка Румынии будет настраиваться сыграть хорошо в чемпионате и реабилитироваться перед болельщиками. Команда занимает девятое место и борется за попадание в плей-офф первой шестерки. В последнем туре «Газ Метан» обыграл «Киндию» (1:0), а немного ранее разошелся миром с «Херманнштадтом» (1:1).

«Ботошани» проиграл матч в Кубке «КСУ Крайова» (0:1) и покинул турнир, но в чемпионате у коллектива не все так плохо. Последние три матча высшей лиги Румынии закончились победами «Ботошани» над «ЧФР Клуж» (2:1), «Киндией» (2:3) и «Херманнштадтом» (1:0). Команда занимает пятое место с 33 очками в активе.

Информация для ставок

• «Ботошани» выиграл пять из шести последних матчей в чемпионате

• Последние четыре матча «Газ Метана» во всех турнирах окончились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Ботошани» выиграл последние три игры у «Газ Метана»

• «Газ Метан» не может победить уже семь выездных матчей подряд в высшей лиге Румынии

Прогноз

Предполагаем, что в этой игре явным фаворитом будут хозяева. «Ботошани» показывает хорошую статистику в последних матчах чемпионата и, скорее всего, сможет забрать 3 очка и в этом поединке. Поставить на «Ботошани» с коэффициентом 1.87 можно в букмекерской конторе Мелбет.