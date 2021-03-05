«Брайтон» — «Лестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (06.03.2021)

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05 марта 2021, 23:17

«Брайтон» примет на своем поле «Лестер Сити». Этот поединок запланирован на 6 марта 2021 года и пройдет в рамках очередного тура Английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

У этого матча, по мнению букмекеров, нет фаворита. На победу «Брайтона» и «Лестера» одинаковый коэффициент — 2.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.30.

Форма команд

«Брайтон» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 26 пунктов. Команда выиграла пять поединков, 11 матчей сыграла вничью и еще десять игр завершились поражением. «Чайки» забили 26 голов и пропустили 33. У «Брайтона» есть проблемы с забитыми мячами, атака клуба очень слаба, из-за не самой сильной полузащиты мяч иногда попросту не получается доставить до штрафной площади.

«Лестер» очень удивил своих болельщиков. Команда Брендана Роджерса хорошо стартовала в чемпионате и сейчас находится на третьей строчке в турнирной таблице. «Лисы» набрали 50 баллов. Клуб выиграл 15 поединков, пять раз сыграл вничью и проиграл в семи встречах. Также «лисы» забили 46 голов и пропустили 31. Главным бомбардиром команды является ее легенда — Джейми Варди. В последних матчах «Лестер» сам не свой, из-за чего часто теряет очки и уступает дорогу другим клубам.

Информация для ставок

«Лестер» не проиграл в четырех матчах из последних пяти

«Брайтон» не может победить в четырех матчах кряду

«Лестер» пропустил шесть мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют и победит «Лестер» — коэффициент 5.00. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку «Лестер» забьет в обоих таймах — коэффициент 3.70.

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