«Брентфорд» — «Лестер». Прогноз на матч Кубка Англии (24.01.2021)

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24 января 2021, 11:12

24 января «Брентфорд» сыграет против «Лестера» в матче Кубка Англии. Этот поединок примечателен тем, что «лисы» набрали хороший ход и хотят выиграть сразу несколько трофеев в нынешнем сезоне. «Лестер» не из тех клубов, что будут «сливать» кубок, поэтому в матче будет на что посмотреть. Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом данного противостояния видится «Лестер Сити», на победу которого рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 1.67. Ничейный исход оценили в 3.90, а победу «Брентфорда» — в 5.00. Букмекеры считают, что победа «Брентфорда» будет еще большей сказкой, чем триумф «Лестера» в АПЛ . Вот настолько маленькие шансы у хозяев поля.

Форма команд

«Брентфорд» — скромный клуб из Чемпионшипа, который на всех порах мчится к АПЛ . Команда идет на четвертой строчке и имеет в активе 44 пункта. Это место позволяет клубу сразиться в стыковых матчах и выйти в АПЛ , но у «Брентфорда» другие цели — нужно попасть в топ-2. Свой последний матч клуб выиграл со счетом 1:0.

«Лестер» после того, как тренером команды стал Брендан Роджерс, расцвел и начал играть в потрясающий футбол. Команда находится на третьей строчке в таблице АПЛ и имеет в активе 38 пунктов, столько же у «Манчестер Сити». До первого места всего два балла. Свой последний матч «Лестер» выиграл со счетом 2:0 у «Челси».

Информация для ставок

«Лестер» не проигрывает пять матчей кряду

«Лестер» забил 35 мячей в чемпионате Англии — один из лучших результатов в лиге

У «Брентфорда» лишь одно поражение в последних пяти матчах

Прогноз

Это будет очень интересной поединок. Несмотря на то, что букмекеры БК Фонбет не верят в хозяев поля, рекомендуется сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 с коэффициентом 1.77. Также можно поставить на обе забьют с коэффициентом 1.75. «Лестер» может выиграть у своего оппонента, но хозяева поля точно не сдадутся без боя.