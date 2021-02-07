«Брест» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (07.02.2021)

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сегодня, 00:29

«Брест» принимает на своем стадионе «Бордо» в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры принимают ставки на победу «Бреста» за коэффициентом 2.50. Ничейный исход оценили в 3.05, а победу «Бордо» в 3.15. Также можно поставить на то, что в поединке будет ничья или победа «Бордо» за коэффициентом 1.53.

Форма команд

«Брест» находится на 13-й строчке в турнирной таблице, у клуба 27 пунктов. Свой последний поединок «Брест» сыграл вничью со счетом 2:2 со «Страсбургом».

«Бордо» находится на десятой строчке в таблице, в активе у клуба 32 пункта. Свой последний матч «Бордо» проиграл со счетом 0:3.

Информация для ставок

«Брест» не выиграл ни одного из последних пяти матчей

«Бордо» победил в трех матчах из пяти последних

«Брест» выиграл в шести матчах из 11 на своем поле

Прогноз

В противостоянии «Бреста» против «Бордо» можно поставить на то, что оба клуба забьют с коэффициентом 1.65. Это будет интересный матч, во Франции команды из середины таблицы всегда бьются до последнего.

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