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«Брест» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (07.02.2021)

сегодня, 00:29

«Брест» принимает на своем стадионе «Бордо» в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.663.272.94
Fonbet 2.60 3.15 2.90
Мелбет 2.70 3.26 2.94
Лига ставок 2.60 3.20 2.85
Pin-up 2.67 3.15 2.87

Ставки букмекеров

Букмекеры принимают ставки на победу «Бреста» за коэффициентом 2.50. Ничейный исход оценили в 3.05, а победу «Бордо» в 3.15. Также можно поставить на то, что в поединке будет ничья или победа «Бордо» за коэффициентом 1.53.

Форма команд

«Брест» находится на 13-й строчке в турнирной таблице, у клуба 27 пунктов. Свой последний поединок «Брест» сыграл вничью со счетом 2:2 со «Страсбургом».

«Бордо» находится на десятой строчке в таблице, в активе у клуба 32 пункта. Свой последний матч «Бордо» проиграл со счетом 0:3.

Информация для ставок

  • «Брест» не выиграл ни одного из последних пяти матчей
  • «Бордо» победил в трех матчах из пяти последних
  • «Брест» выиграл в шести матчах из 11 на своем поле

Прогноз

В противостоянии «Бреста» против «Бордо» можно поставить на то, что оба клуба забьют с коэффициентом 1.65. Это будет интересный матч, во Франции команды из середины таблицы всегда бьются до последнего.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Тенерифе».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.663.272.94
Fonbet 2.60 3.15 2.90
Мелбет 2.70 3.26 2.94
Лига ставок 2.60 3.20 2.85
Pin-up 2.67 3.15 2.87
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