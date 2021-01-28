«ЧФР Клуж» — «Астра». Прогноз на матч чемпионата Румынии (28.01.2021)

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28 января 2021, 17:41

19-й тур Высшей лиги Румынии подарит нам увлекательное противостояние — «ЧФР Клуж» принимает на своем поле крепкую «Астру». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«ЧФР Клуж» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу хозяев в БК Мелбет можно с коэффициентом 1.36. На победу гостей коэффициент составляет 7.40. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 4.20.

Букмекеры считают, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2,5 составляет 2.17. Поставить на низовой матч (ТМ 2,5) можно с коэффициентом 1.69.

Форма команд

«ЧФР Клуж» находится в отличной форме и занимает вторую строчку в турнирной таблице после «Стяуа». Последние две игры команды заканчивались победами в матчах с «Херманштадтом» (3:1) и «Сепси» (1:0). «ЧФР Клуж» успешно продолжает преследование в гонке за чемпионство.

«Астра» в последних играх не похожа на себя. Команда потеряла уверенность в собственных силах и не может выиграть уже несколько матчей. Последними результатами клуба стало поражение от «Сепси» (1:4) и ничья с «КСУ Крайова» (1:1). Тренерскому штабу и составу следует перезагрузиться и выйти свежими на предстоящий поединок, чтобы навязать борьбу одному из лидеров чемпионата.

Информация для ставок

«ЧФР Клуж» имеет серию без поражений из семи матчей в чемпионате Румынии

«Астра» не может победить уже в трех матчах Высшей лиги

Четыре из пяти домашних матчей «ЧФР Клуж» заканчивались исходом ТМ 2,5

Прогноз

Прошло немного больше половины чемпионата Румынии и на этом отрезке лидеры стараются набирать максимальное количество очков, чтобы комфортнее себя чувствовать в борьбе за чемпионство.

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «ЧФР Клуж» с форой -1. Коэффициент на данный вариант составляет 1.75.

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