«ЧФР Клуж» — «Вииторул»: прогноз на матч чемпионата Румынии (04.02.2021)

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сегодня, 14:51

21-й тур высшей лиги Румынии подарит нам увлекательное противостояние. «ЧФР Клуж» на своем стадионе принимает крепкого середняка «Вииторул».

Ставки букмекеров

«ЧФР Клуж» является безусловным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в БК Мелбет можно с коэффициентом 1.58. На победу гостей коэффициент составляет 6.2. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 3.85.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.08. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно с коэффициентом 1.75.

Форма команд

«ЧФР Клуж» находится в отличной форме и занимает одну из лидирующих позиций в чемпионате. Последние две игры команды заканчивались ничейным результатом с «Астрой» (1:1) и выездной победой против «Чиндией» (1:0).

«Вииторул» демонстрирует стабильный футбол и заслуженно занимает 8-ю строчку в чемпионате Румынии. Команда часто играет вничью, но набирает очки, что позволяет коллективу чувствовать себя в безопасности. В последних матчах «Вииторул» разошелся миром с «Астрой» (1:1) и «Сепси» (3:3).

Информация для ставок

• «ЧФР Клуж» не проигрывает уже 8 матчей в чемпионате Румынии

• Последние пять матчей «Вииторула» закончились ничейным результатом

• «Вииторул» в течение шести выездных матчей не может забить больше одного мяча

• «ЧФР Клуж» не может выиграть у «Вииторула» уже четыре матча подряд

Прогноз

«ЧФР Клуж» сейчас имеет все шансы выйти на первое место в турнирной таблице. Это является очень сильной мотивацией, поэтому предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет именно на победу хозяев. Коэффициент на данный исход составляет 1.58.