«Клуж» — «Волунтари». Прогноз на матч чемпионата Румынии (15.02.2021)

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сегодня, 17:13

23-й тур чемпионата Румынии подарит нам увлекательное противостояние. Предлагаем вам прогноз и обзор ставок в букмекерских конторах на матч, который состоится 15 февраля.​

Ставки букмекеров

«Клуж» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно с коэффициентом 1.22. На победу гостей коэффициент составляет 18.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 5.5.

Форма команд

«Клуж» до последнего матча шел с хорошими показателями, но неожиданное поражение от «Ботошани» не дало команде занять первое место в чемпионате. В последних турах «Клуж» выиграл свои матчи у «Киндии» (1:0) и «Вииторула» (2:1).

«Воолунтари» расположился внизу турнирной таблицы и только в последнем матче смог одержать долгожданную победу и прервать свою серию неудач. Команда победила в выездном матче «Вииторул» (1:0). До этого «Воолунтари» имел серию без побед из 12 матчей.

Информация для ставок

«Клуж» проиграл один матч из последних тринадцати во всех турнирах

«Волунтари» выиграл всего один матч из последних двенадцати в чемпионате

«Клуж» выиграл семь последних матчей против «Волунтари»

Прогноз

Предположим, что «Клуж» с первых минут большими силами пойдет атаковать. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев в первом тайме с коэффициентом 1.69.

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