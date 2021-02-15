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«Клуж» — «Волунтари». Прогноз на матч чемпионата Румынии (15.02.2021)

сегодня, 17:13

23-й тур чемпионата Румынии подарит нам увлекательное противостояние. Предлагаем вам прогноз и обзор ставок в букмекерских конторах на матч, который состоится 15 февраля.​

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.216.3217.97
Fonbet 1.33 4.90 10.00
Мелбет 1.34 4.74 10.50
Лига ставок 1.34 4.40 9.40

Ставки букмекеров

«Клуж» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно с коэффициентом 1.22. На победу гостей коэффициент составляет 18.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 5.5.

Форма команд

«Клуж» до последнего матча шел с хорошими показателями, но неожиданное поражение от «Ботошани» не дало команде занять первое место в чемпионате. В последних турах «Клуж» выиграл свои матчи у «Киндии» (1:0) и «Вииторула» (2:1).

«Воолунтари» расположился внизу турнирной таблицы и только в последнем матче смог одержать долгожданную победу и прервать свою серию неудач. Команда победила в выездном матче «Вииторул» (1:0). До этого «Воолунтари» имел серию без побед из 12 матчей.

Информация для ставок

  • «Клуж» проиграл один матч из последних тринадцати во всех турнирах
  • «Волунтари» выиграл всего один матч из последних двенадцати в чемпионате
  • «Клуж» выиграл семь последних матчей против «Волунтари»

Прогноз

Предположим, что «Клуж» с первых минут большими силами пойдет атаковать. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев в первом тайме с коэффициентом 1.69.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.216.3217.97
Fonbet 1.33 4.90 10.00
Мелбет 1.34 4.74 10.50
Лига ставок 1.34 4.40 9.40
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:01
У хозяев не должно быть проблем
shlomo
shlomo
сегодня в 17:44
Клуж должен легко выиграть...
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