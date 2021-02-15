«Клуж» — «Волунтари». Прогноз на матч чемпионата Румынии (15.02.2021)

23-й тур чемпионата Румынии подарит нам увлекательное противостояние. Предлагаем вам прогноз и обзор ставок в букмекерских конторах на матч, который состоится 15 февраля.
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сегодня, 21:30
Ставки букмекеров
«Клуж» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно с коэффициентом 1.22. На победу гостей коэффициент составляет 18.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 5.5.
Форма команд
«Клуж» до последнего матча шел с хорошими показателями, но неожиданное поражение от «Ботошани» не дало команде занять первое место в чемпионате. В последних турах «Клуж» выиграл свои матчи у «Киндии» (1:0) и «Вииторула» (2:1).
«Воолунтари» расположился внизу турнирной таблицы и только в последнем матче смог одержать долгожданную победу и прервать свою серию неудач. Команда победила в выездном матче «Вииторул» (1:0). До этого «Воолунтари» имел серию без побед из 12 матчей.
Информация для ставок
- «Клуж» проиграл один матч из последних тринадцати во всех турнирах
- «Волунтари» выиграл всего один матч из последних двенадцати в чемпионате
- «Клуж» выиграл семь последних матчей против «Волунтари»
Прогноз
Предположим, что «Клуж» с первых минут большими силами пойдет атаковать. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев в первом тайме с коэффициентом 1.69.
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