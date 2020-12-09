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ЦСКА София – «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

вчера, 17:28
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ЦСКА София и «Рома» сыграют в заключительном поединке групповой стадии Лиги Европы. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 10 декабря 2020 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.143.811.84
BetCity 4.00 3.80 1.86
Fonbet 4.20 3.75 1.83
Мелбет 4.28 3.82 1.92
Лига ставок 4.00 3.85 1.85

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом предстоящего поединка в Болгарии аналитики букмекерской конторы Фонбет считают гостей. Ставки на победу «Ромы» принимаются с коэффициентом 1.90, против 4.38 на домашнюю викторию ЦСКА Софии. Вероятность ничейного исхода аналитики оценивают в 3.82.

Линия БК также двигается в пользу того, что нас ждет результативная встреча. Сделать ставку на ТБ(2,5) можно с коэффициентом 1.66, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Для ЦСКА групповой раунд Лиги Европы оказался провальным. В пяти турах команда набрала только два очка и основательно лишилась шансов на первые два места. 3 декабря болгарский клуб сыграл вничью в гостях с «Клужем» (0:0), а в национальном чемпионате спустя три дня отметился крупной победой над «Ботевом» (3:0).

В прошлом туре Лиги Европы «Рома» окончательно закрепила за собой первую позицию в квартете. Итальянский клуб разгромил на домашней арене прямого конкурента в лице «Янг Бойз» (3:1), оформив четвертую победу в турнире. 6 декабря «волки» сыграли вничью с «Сассуоло» в очередном туре итальянской Серии A.

Информация для ставок

  • «Рома» выиграла три последних матча в Лиге Европы
  • Минимум два гола забивала «Рома» в трех прошлых матчах турнира
  • ЦСКА не забивал голов в пяти последних поединках Лиги Европы
  • «Рома» победила в трех из пяти предыдущих гостевых матчей во всех турнирах

Прогноз

ЦСКА София и «Рома» это команды разного уровня. Гости даже не с основным составом имеют тотальное превосходство в классе над своим соперником. Учитывая, что у хозяев нет абсолютно никакой мотивации, предлагаем заключить пари на победу «Ромы» с коэффициентом 1.90 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.143.811.84
BetCity 4.00 3.80 1.86
Fonbet 4.20 3.75 1.83
Мелбет 4.28 3.82 1.92
Лига ставок 4.00 3.85 1.85
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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 17:29
Итальянцы выигратют крупно
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