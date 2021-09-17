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«Десна» — «Рух». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (17.09.2021)

вчера, 17:13

На поединок восьмого тура чемпионата Украины «Рух» пожалует в Чернигов, где сразится с «Десной». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту интересную встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.923.783.85
Мелбет 1.84 3.70 3.78
1XBET 1.83 3.70 3.78

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Победу «Десны» можно взять по коэффициенту 1.94. Поверить в успех «Руха» любой игрок может по коэффициенту 3.67. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 3.78.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Десна» после феерического старта провалила два матча, проиграв дважды по (0:4) «Динамо» и «Вересу». В крайнем туре коллектив отправился в Полтаву, где сразился с «Ворсклой». Игра с самого начала пошла не по сценарию черниговского клуба и уже к 17 минуте «Десна» горела в два мяча. Но характера команде не занимать, к перерыву подопечные Александра Рябоконя смогли сравнять счет и установить окончательный результат матча (2:2).

«Рух» в минувшем матче на своем поле принимал бронзового призера прошлого чемпионата луганскую «Зарю». Команде удалось настроиться и дать бой грозному сопернику. Забив в первом тайме, футболисты пытались всеми силами сохранить победный результат, но не смогли выстоять под натиском гостей и сыграли вничью (1:1).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Десны» составляет три поединка
  • «Рух» выиграл один раз в крайних четырех матчах
  • Шесть из семи последних игр «Десны» завершились результатом ТБ 2.5
  • Последняя очная встреча закончилась поражением «Руха» (0:4)

Прогноз

Нас ждет игра двух команд среднего уровня, которые переживают сейчас не самые лучшие времена. Конечно же, футболисты хотят порадовать своих болельщиков яркой игрой и тремя очками, но есть сомнения в том, что победитель будет определен. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.78 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.80 1.69 2.18
Мелбет 1.89 1.88
1XBET 1.33 3.30
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Все комментарии
gpetem96qqmh
gpetem96qqmh
вчера в 17:15
Футбольный клуб Десна (Чернигов) одержит победу.
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