«Динамо» Бухарест — ФКСБ. Прогноз на матч чемпионата Румынии (03.02.2021)

«Динамо» Бухарест примет лидера турнира ФКСБ в очередном туре чемпионата Румынии. Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.
|
0 : 1
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
«Динамо» из Бухареста довольно популярный клуб в Румынии, но результаты команды последних лет не впечатляют болельщиков, экспертов и руководство. Букмекеры называют гостей большими фаворитами, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.75. На победу хозяев предлагается коэффициент 5. Ничью можно выбрать за 3.5.
Форма команд
На данный момент «Динамо» занимает девятое место. В последнем туре «Динамо» одолело ФК «УТА» (1:0.
ФКСБ продолжает лидировать в чемпионате. В прошлом туре команда оказалась сильнее КСМС (3:1).
Информация для ставок
- ФКСБ не проигрывает уже семь матчей подряд.
- ФКСБ выиграл только один гостевой матч из последних четырех.
- Пять из шести последних встреч команд заканчивались исходом ТБ 2.5.
Прогноз
Матч лидера чемпионата против титулованного клуба Румынии обещает быть очень интересным. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничью с коэффициентом 3.5.
Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сераинг Юнайтед» — «Стандард».