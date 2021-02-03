«Динамо» Бухарест — ФКСБ. Прогноз на матч чемпионата Румынии (03.02.2021)

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вчера, 18:41

«Динамо» Бухарест примет лидера турнира ФКСБ в очередном туре чемпионата Румынии. Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Динамо» из Бухареста довольно популярный клуб в Румынии, но результаты команды последних лет не впечатляют болельщиков, экспертов и руководство. Букмекеры называют гостей большими фаворитами, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.75. На победу хозяев предлагается коэффициент 5. Ничью можно выбрать за 3.5.

Форма команд

На данный момент «Динамо» занимает девятое место. В последнем туре «Динамо» одолело ФК «УТА» (1:0.

ФКСБ продолжает лидировать в чемпионате. В прошлом туре команда оказалась сильнее КСМС (3:1).

Информация для ставок

ФКСБ не проигрывает уже семь матчей подряд.

не проигрывает уже семь матчей подряд. ФКСБ выиграл только один гостевой матч из последних четырех.

выиграл только один гостевой матч из последних четырех. Пять из шести последних встреч команд заканчивались исходом ТБ 2.5.

Прогноз

Матч лидера чемпионата против титулованного клуба Румынии обещает быть очень интересным. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничью с коэффициентом 3.5.

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