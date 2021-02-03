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«Динамо» Бухарест — ФКСБ. Прогноз на матч чемпионата Румынии (03.02.2021)

вчера, 18:41

«Динамо» Бухарест примет лидера турнира ФКСБ в очередном туре чемпионата Румынии. Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.253.511.76
Мелбет 4.68 3.64 1.75
Лига ставок 6.80 4.20 1.44

Ставки букмекеров

«Динамо» из Бухареста довольно популярный клуб в Румынии, но результаты команды последних лет не впечатляют болельщиков, экспертов и руководство. Букмекеры называют гостей большими фаворитами, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.75. На победу хозяев предлагается коэффициент 5. Ничью можно выбрать за 3.5.

Форма команд

На данный момент «Динамо» занимает девятое место. В последнем туре «Динамо» одолело ФК «УТА» (1:0.

ФКСБ продолжает лидировать в чемпионате. В прошлом туре команда оказалась сильнее КСМС (3:1).

Информация для ставок

  • ФКСБ не проигрывает уже семь матчей подряд.
  • ФКСБ выиграл только один гостевой матч из последних четырех.
  • Пять из шести последних встреч команд заканчивались исходом ТБ 2.5.

Прогноз

Матч лидера чемпионата против титулованного клуба Румынии обещает быть очень интересным. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничью с коэффициентом 3.5.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сераинг Юнайтед» — «Стандард».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.253.511.76
Мелбет 4.68 3.64 1.75
Лига ставок 6.80 4.20 1.44
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 18:50
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Динамо» Бухарест
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